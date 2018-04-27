Комаровский рассказал правду о вакцинации

Известный педиатр Евгений Комаровский рассказал родителям 5 правдивых фактов о вакцинации.

"Вокруг вакцин витает много мифов, потому лучше ставить под сомнения все слухи, и опираться только на факты", - сказано в сообщении врача в Facebook.

Вакцины безопасны

Прежде чем какая-либо лицензированная вакцина одобряется для использования, она тщательно проверяется, а затем проводятся регулярные переоценки и постоянный мониторинг побочных эффектов. Редкие случаи серьезных побочных эффектов регистрируются и тщательно расследуются.

Помогают предотвратить смертельные заболевания

Прививки защищают детей от дифтерии, кори, свинки и коклюша. Без вакцинации детям и взрослым грозят эти болезни, их осложнения и смерть.

Дают больший эффект, чем естественные инфекции

Иммунная реакция на вакцины аналогична реакции на естественную инфекцию, но при этом менее опасна. Так, например, врожденная краснуха может приводить к порокам развития, а полиовирусная инфекция – к необратимому параличу.

Комбинированные вакцины безопасны и целесообразны

Одновременное введение нескольких вакцин не оказывает негативного воздействия на иммунную систему ребенка, при этом уменьшает дискомфорт и помогает сэкономить время. Кстати, во время обычной простуды ребенок подвергается воздействию большего количества антигенов, чем после введения вакцины.

Болезни вернутся, если вакцинация прекратится

Инфекции продолжают распространяться несмотря на гигиену, чистую воду, санитарные условия и пр. Потому если люди перестанут прививаться, вернутся даже те инфекции, которые уже стали очень редкими.

Ранее "МедОбоз" рассказывал об изменении календаря вакцинации.