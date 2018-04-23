Комаровский рассказал, как определить иммунодефицит у ребенка

Авторитетный педиатр Евгений Комаровский перечислил 12 ранних признаков первичного иммунодефицита у ребенка.
"Первичные иммунодефициты – это группа генетических заболеваний, спровоцированных нарушением одного или нескольких механизмов защитных функций организма. Это становится причиной повышенной восприимчивости организма к различным инфекциям", - пишет врач у себя в Facebook.
Итак, догадаться, что у ребенка иммунодефицит, и соответственно срочно принять меры, можно по таким признакам:
Наличие иммунодефицита в роду;
Восемь и больше случаев заболевания гнойным отитом в год;
Два и более случая тяжелого синусита в течение года;
Две и более пневмонии за год;
Прием антибиотиков в течение двух месяцев и более не дает результатов;
Осложнения после прививки ослабленными живыми вакцинами (БЦЖ, полиомиелит);
Нарушения пищеварения в младенческом возрасте;
Рецидивирующие глубокие абсцессы кожи и мягких тканей;
Две и более генерализированных инфекций (менингит, сепсис, остеомиелит и пр.)
Хроническая кандидозная инфекция кожи и слизистых оболочек у детей от 1 года;
Хроническая реакция "трансплантат-простив-хозяина";
Рецидивирующая системная инфекция, спровоцированная атипичными микобактериями.
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