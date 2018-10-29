Как защитить ребенка от сезонных вирусных заболеваний?

Осень – это не только золотая пора, но и время простуд. Едва успев войти после лета в школьный или детсадовский режим, малыши начинают болеть. Поэтому в каждом доме, где есть дети, всегда найдутся хоть какие-то лекарства от простуды либо гриппа. На всякий случай. Тем не менее лучше заранее защитить ребенка от инфекции, нежели потом залечивать его препаратами.

Методы, которые советуют родителям дитинологи МС "Добробут", на первый взгляд, простые, но вместе с тем эффективные. О том, как уберечь детей от инфекции и как помочь им в случае болезни, рассказал Алексей Рыков, главврач детских клиник МС "Добробут".

Как реагирует организм ребенка?

Как правило, в период с октября по апрель инфекционными или вирусными заболеваниями ребенок болеет в среднем семь-восемь раз. Но это нормальная ситуация для детей, потому что таким образом формируется их иммунитет. Это специфическая реакция организма малышей, его защита. Поэтому они болеют чаще, чем взрослые. И посещая детский сад или школу, находясь в скоплении людей, ребенок в любом случае подхватит инфекцию. Единственное, что могут сделать взрослые — постараться уберечь заболевшего малыша от бактериальных осложнений.

Нужно вакцинироваться или нет?

Вакцинация — это единственный действенный метод, который более или менее позволяет защитить ребенка от инфекций.

Вакцинация от гриппа проводится один раз в год. И желательно сделать ее уже осенью, то есть до того, как наступит эпидемический период. Хотя и в начале зимы тоже не будет поздно.

Пневмококковая вакцина не входит в национальный календарь прививок, тем не менее она защищает от бактериальных респираторных инфекций и осложнений вирусных инфекций, которые очень часто возникают у малышей, посещающих детский сад. Делается она по определенной схеме.

В работе дитинолога медицинской сети "Добробут" все методы направлены на то, чтобы предупредить болезнь. То есть однозначно лучше наблюдать за здоровьем малыша и проводить превентивные меры, чем лечить его от развившегося заболевания. Потому что в большинстве случаев детский организм сам справляется с недугом. Важнее не лечить ребенка, а сделать все возможное, чтобы он не заболел. И вакцинация — один из таких методов защиты от инфекций.

Есть ли таблетка от вирусов?

К сожалению, нет эффективных препаратов, которые могли бы укрепить иммунитет или убить вирусы, не дав им проникнуть в организм. На сегодня противовирусных препаратов с доказанной эффективностью немного, например, такое средства для лечения гриппа, как осельтамивир.

А как быть с народными средствами? Горчичники, спиртовые компрессы, горячие ванночки — это все способы, о которых уже пора забыть. Они ничем не помогают, разве что успокаивают родителей — ведь они что-то делают с ребенком.

Кроме того, при выборе лекарств родители часто руководствуются советами знакомых или фармацевта в аптеке и тем самым только вредят своему ребенку. К сожалению, в настоящее время еще нет таких таблеток, которые способны защитить ребенка от вирусов.

Шесть важных способов защиты детей от вирусов

Причина, почему дети начинают часто болеть, не связана с резким похолоданием, а чаще всего — с ростом эпидемической заболеваемости. Есть периоды, когда вирусы размножаются и распространяются более интенсивно. Вот почему важно заранее защитить ребенка от сезонных вирусных заболеваний.

Помимо вакцинации, нужно:

Избегать массового скопления людей.Источником вируса является человек. Поэтому не ходите в разгар эпидемии гриппа с детьми в торговые центры, супермаркеты, кинотеатры и т. п., то есть в те места, где есть возможность заразиться.

Мыть руки.Мы обычно считаем источником вируса нос и рот, однако забываем про руки. И если все-таки так вышло, что вы посетили общественное место, ребенок обязательно прикоснется к перекладинам и прочим поверхностям. Мойте и обрабатывайте руки как можно чаще.

Проветривать помещение.Вирус разрушается в прохладном и влажном пространстве. А в квартире обычно сухой теплый воздух — комфортное место для инфекции. Чаще проветривайте помещение и проводите влажную уборку.

Изолировать больного. Если в доме кто-то уже заболел, то ограничьте его общение с ребенком. Что касается маски, то ее должен носить больной, чтобы вирус не передавался воздушно-капельным путем.

Больше пить. Жидкость вымывает вирус из организма. Не зря же во время гриппа человек постоянно пьет чай или воду. Можно пить больше жидкости для предупреждения заболевания.

Скорректировать режим ребенка. Чтобы не ослабить иммунитет, важно придерживаться простых правил: ребенок должен высыпаться; для его организма важна систематичность, поэтому надо вовремя ложиться и вставать; проводите больше времени на свежем воздухе (не в местах скопления людей).

Дитинологи медицинской сети "Добробут" советуют: лучше провести меры, предупреждающие болезнь, нежели использовать лекарственные препараты, которые только ослабляют детский иммунитет.

Будьте здоровы!

Сеть медицинских клиник "Добробут"