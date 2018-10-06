Какие продукты есть, а от каких стоит воздержаться во время грудного вскармливания.

Правильное питание в течение периода кормления грудью – это, по сути, обычное сбалансированное питание, как и до грудного вскармливания. Главное отличие состоит в том, что кормящим женщинам требуется больше калорий. Больше – это значит плюс 450-500 ккал в день. Если женщина хочет снизить вес после родов, возможно, ей и не потребуются эти дополнительные калории, но этот вопрос стоит обсудить с врачом.

Некоторые полезные вещества, как например, железо, кальций, калий, витамин А и D, особенно нужны в период грудного вскармливания. Питаться разнообразно – важно, чтобы малыш ощущал больше вкусов и был более восприимчив к разнообразной твёрдой пищи в дальнейшем.

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Что полезно есть во время грудного вскармливания?

Кормящим мамам не подойдёт ни одна диета. Суть их питания – употребление разнообразных полезных продуктов. Во время грудного вскармливания старайтесь включать следующие продукты в ежедневный рацион.

Фрукты

В них содержится большое количество полезных веществ. Кроме этого, они могут помочь справиться с запором (женщины часто сталкиваются с этой проблемой после родов). Старайтесь съедать примерно 2 стакана разнообразных фруктов в день.

The United States Department of Agriculture (USDA) рекомендует следующие фрукты, в которых содержится много калия и витамина А:

Дыня;

Бананы;

Манго;

Абрикосы;

Чернослив;

Апельсины;

Красный или розовый виноград.

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Овощи

Кормящим мамам следует употреблять примерно 3 стакана овощей в день. Тем, кто совмещает грудное и искусственное вскармливание можно обойтись 2,5 стаканами. Овощи богаты витаминами и антиоксидантами. Потребляя полезные вещества из овощей, ваш организм будет иметь возможность создать грудное молоко для малыша.

The USDA также рекомендует и овощи, богатые калием и витамином А:

Шпинат;

Капуста;

Морковь;

Батат;

Тыква;

Помидоры;

Красный сладкий перец.

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Зерновые/крупы

Зерновые культуры крайне полезны, особенно цельнозерновые – коричневый рис, цельнозерновой хлеб. Вам следует употреблять 226 грамм зерновых, если вы кормите только грудью, и 170 г, если ваш малыш на смешанном вскармливании. Некоторые зерновые, как киноа, особенно богаты белком, что очень важно в период кормления грудью.

Обогащённые каши дополнительно насыщаются полезными веществами, что полезно для вас. И лучше будет придерживаться цельнозерновых каш без добавления сахара.

Белок

Находясь на грудном вкармливании, вашему организму требуется сверх обычного 25 г белка, или, как минимум, 65 г белка в день. Эксперты рекомендуют добавлять продукты, содержащие белок, к каждому приёму пищи.

The USDA рекомендует следующие источники протеина:

фасоль и горох;

орехи и семечки;

постная говядина, свинина, баранина;

устрицы, крабы, мидии;

сёмга/лосось, сельдь, минтай, сардины, форель.

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Морепродукты к тому же богаты Омега-3 жирными кислотами, которые поддерживают здоровое развитие мозга ребёнка. Сёмга/лосось, сардины, форель – наиболее удачный выбор, так как они рекордсмены по Омега-3, но и почти не содержат ртути.

Кормящим мамам следует избегать другой рыбы, как например, длиннопёрый тунец, рыба-меч, акула, королевская макрель (скумбрия), в которых может быть большое содержание ртути. Другие виды тунца безопасны.

Во второй части я расскажу, какие ещё продукты нужны кормящим мамам, дам ещё несколько рекомендаций по питанию и бонусом приложу ссылку на сайт, где кормящие мамы смогут рассчитать свою суточную потребность в калориях.

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