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Хватит и часа: Супрун предупредила родителей о смертельной опасности для их детей

2.8тЧитать новость на украинском

До 70 ℃ нагревается панель автомобиля на солнце в обычный жаркий день в течение одного часа. Такого времени может хватить, чтобы ребенок пострадал от тепловой травмы, если он останется в закрытом автомобиле, или даже погиб.

Результатами исследования Университета Аризоны (США) поделилась в Facebook и.о.министра здравоохранения Ульяна Супрун, подчеркнув, что если авто будет в тени, то это время увеличивается до 2-х часов.

"Возраст, вес, имеющиеся проблемы со здоровьем и другие факторы, включая одежду и уровень гидратации, влияют на скорость получения тепловой травмы. Дети, по сравнению со взрослыми, особенно чутко реагируют на изменения температуры. Однако часто они не чувствуют перепадов, не могут вовремя сказать, что им жарко. Находясь в тех же условиях, что и взрослые, дети перегреваются гораздо быстрее", - предупреждает медик.

Супрун призвала быть внимательными и никогда не оставлять детей в машине без присмотра взрослых в течение любого времени.

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"Даже если вы внимательные и любящие родители, психологи предупреждают, что в рутинных делах, вы можете забывать об очень важных вещах. И это может произойти с каждым. Если планируете путешествие с детьми автомобилем в жаркий период, берите достаточное количество воды для питья и даже обтирания, чаще останавливайтесь, одевайте ребенка в легкую одежду и следите за температурой в салоне авто. Эти советы также касаются домашних любимцев!" - написала Супрун.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее у Супрун развенчали слухи о распространенном заболевании.

Персона
Ульяна Супрун
Место
Украина
Объекты
детиАвтомобильавто
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