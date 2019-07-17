Это чудо! В Украине врачи спасли 480-граммового ребенка: фото и видео малышки

Во Львове неонатологи смогли сотворить настоящее чудо и выходить ребенка с критически малым весом – всего 480 граммов.

Она родилась на 23 неделе беременности. Причем брат-близнец девочки не выжил. Родители бросили Ирину сразу после рождения, но врачи не опустили рук и начали борьбу, передает ТСН. (Чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

"Дело даже не в размерах тела, а в критической незрелости всех функций органов и систем, при которой невозможна самостоятельная жизнь", – пояснила заведующая отделением интенсивной терапии новорожденных Львовской областной больницы Зоряна Салабай.

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Спасенная девочка Скриншот с видео

Для того, чтобы вернуть девочку к жизни, понадобилось три месяца аппарата искусственного дыхания, семь месяцев кислородной терапии, отдельная палата.

Сейчас у Ирины остались проблемы со здоровьем, особенно, со зрением, но все их можно исправить, говорят медики.

Девочка сразу после рождения Скриншот с видео

Скриншот с видео

Скриншот с видео

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Лондоне врачи удивительным образом спасли ребенка беременной 35-летней Саны Мухаммад, которую застрелили из арбалета в собственном доме.

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