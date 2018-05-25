Давайте поговорим об одном из "подарков" лета: бешенстве.

"Это был шакал, Лизоблюд Табаки, – а волки Индии презирают Табаки за то, что он рыщет повсюду, сеет раздоры, разносит сплетни и не брезгует тряпками и обрывками кожи, роясь в деревенских мусорных кучах. И все-таки они боятся Табаки, потому что он чаще других зверей в джунглях болеет бешенством и тогда мечется по лесу и кусает всех, кто только попадется ему навстречу. Даже тигр бежит и прячется, когда бесится маленький Табаки, ибо ничего хуже бешенства не может приключиться с диким зверем. У нас оно зовется водобоязнью, а звери называют его "дивани" – бешенство – и спасаются от него бегством"

Это Киплинг, "Маугли". Никто не застрахован от укусов животных. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) ежегодно в мире от бешенства умирают около 60 тысяч человек (около 34 тыс. человек приходится на Азию), 4 из каждых 10 человек, укушенных собаками с подозрением на бешенство – это дети в возрасте до 15 лет. К счастью, только небольшая часть укусов привели к заражению бешенством.

Бешенство вызывается вирусом. Резервуаром для вируса является заражённое животное, к человеку вирус попадает при укусе или царапине. Большой уровень опасности (кроме привычных собак) представляют летучие мыши, а помимо них ещё и еноты, скунсы, лисы (в РФ лисы лидируют – 80% случаев бешенства), волки. Домашние питомцы (кошки, собаки) чаще привиты и не представляют угрозы.

Инкубационный период составляет в среднем от 4 до 6 недель, хотя он может быть короче при укусах за лицо или длиннее, если укусили за ногу.

Когда вирус попадает в организм, он начинает продвигаться по нервам к мозгу. Это вызывает появление серьёзных симптомов, включая боль, жжение, покалывание, онемение на стороне укуса или царапины.

Затем довольно быстро присоединяются:

беспокойство, тревога, агрессивность;

проблемы с глотанием, особенно воды (гидрофобия);

мышечные спазмы, судороги;

слюнотечение;

паралич;

кома и смерть.

Что вы можете сделать?

Если ребёнка укусили, тщательно промойте рану водой с мылом.

Если это возможно, необходимо показать животное врачу-ветеринару, чтобы он смог проверить его на наличие или отсутствие заражения вирусом бешенства.

Если укусило домашнее животное, которому своевременно делались прививки, его изолируют и наблюдают в течение 10 дней.

В любом случае, если ребёнка укусило животное, позвоните врачу.

Любой укус дикого животного рассматривается, как возможная угроза бешенства, пока не доказано обратное.

Если вы обнаружили летучую мышь в комнате, где спал или играл ваш ребёнок, срочно сообщите об этом педиатру, даже если вы не обнаружили следов укуса. (В Индии одними из основных переносчиков бешенства являются летучие мыши, 3/4 случаев заражения людей от общей статистики заболеваемости бешенством). Для постановки диагноза врач должен осмотреть ребёнка. Если врач предполагает диагноз "бешенство", то он может взять маленький кусочек кожи на биопсию для подтверждения наличия вируса. Диагноз ставится на основании нескольких анализов, включая анализ слюны, ликвора, кожи и крови.

Если у ребёнка успел развиться энцефалит, и он впал в кому, для постановки диагноза может потребоваться биопсия мозга.

К сожалению, если инфекция развилась, то никакого специфического лечения современная медицина предложить не сможет. Выживает после бешенства, увы, крайне мало больных. Смерть наступает от проблем с дыханием и кровообращением в считанные дни после начала симптомов. Человек с явными симптомами бешенства может находиться в полном сознании, но при этом быть обречённым на смерть.

Вот почему так важна профилактика!

Если ваш доктор решит, что риск заражения велик, он немедленно проведёт иммунизацию антирабическим иммуноглобулином. Иммуноглобулин, эти специфические антитела, вводятся в кожу вокруг укуса. Одновременно с этим доктор сделает вакцину от бешенства, чтобы простимулировать организм самостоятельно вырабатывать антитела к вирусу. Ребёнок должен будет получить 5 доз вакцины в течение 4 недель.

Если животное домашнее, здоровое, привитое, доктор посоветует понаблюдать за ребёнком. Врач начнёт лечение, если у животного появятся симптомы болезни.

Очень важно научить ребёнка избегать контакта с бродячими и дикими животными. Запрещайте ему дразнить или приставать к животным, также не стоит рассматривать и прикасаться к мёртвым животным.

В загородном доме, на даче вы можете снизить риск встречи с дикими животными, если будете плотно закрывать мусорные баки.

И не забывайте прививать своих домашних животных согласно рекомендациям ветеринара.