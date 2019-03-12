Доктор Комаровский назвал самый полезный для детей напиток

Самым полезным напитком для утоления жажды ребенка является некипяченая и негазированная минеральная вода.

При этом у нее должен быть нейтральный вкус, пояснил известный педиатр Евгений Комаровский в Instagram. Он отметил, что такая вода является самым лучшим напитком для здорового ребенка (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Если же речь идет о самом полезном, самом здоровом напитке заболевшему, то в большинстве случаев таким напитком является средство для пероральной регидратации. Это некий порошок, который растворяется в воде, в этом порошке есть, как правило, глюкоза и определенные минеральные соли, которые нужны ребенку во время болезни", – рассказал врач.

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Он подчеркнул, что акцент все таки стоит делать на воде и здоровых детях.

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