Поздняя диагностика диабета І типа – досадная реальность.

У детей взамен ставится неверный диагноз гриппа или других острых респираторных вирусных инфекций, а у взрослых – –диабет II типа.

Чем это опасно?

Возникновением диабетического кетоацидоза при отсутствии назначения инсулина.

Диабет I типа – это аутоиммунное заболевание, которое вызывает гибель клеток поджелудочной железы, продуцирующих гормон инсулин. Его принято считать заболеванием детей и молодых взрослых, однако это не так. По данным исследований, на людей 31-60 лет приходится 42% новых случаев диабета І типа (wb.md/2TW5FIV), а среди взрослых с диабетом это тип наблюдается у 10% ( bit.ly/2MwdNPD ).

Как можно заподозрить I тип диабета у пациентов среднего возраста с повышенным уровнем глюкозы?

Эти пациенты не толстые, склонны к усложнению кетоацидозом при неэффективности таблетированных понижающих сахар препаратов, а уровень С-пептида в крови <600 пмоль/л. Клиническая ценность определения уровня антител и данных генетических исследований находится в процессе исследования.

Иллюстрация

У детей с поздно диагностированным диабетом I типа отмечались неспецифические симптомы острой вирусной инфекции, боль в животе, тошнота и рвота. Обезвоживание в результате повышения глюкозы в крови может быстро нарастать и становиться угрожающим.

Проверить уровень глюкозы в крови ребенка стоит и при жалобах на быструю утомляемость, снижение веса, жажду, частое мочеиспускание.

Этот простой анализ может уберечь от тяжелых осложнений.

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