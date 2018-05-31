Детское здоровье: что нужно знать

В первый день лета в Украине и во всем мире отмечается День защиты детей. И хотя это праздник для детей, обращен он, в первую очередь, к нам, взрослым.

Украинская версия праздника в этом году может похвастаться маленьким юбилеем – ей исполняется 20 лет. Основная цель этой даты – привлечь внимание к проблеме защиты жизни, здоровья и благополучия детей.

Детское здоровье – важная тема, особенно в разрезе динамичности самой науки, становления доказательной медицины и развенчания многих мифов, которые долгие годы были связаны с педиатрией.

Мы пообщались с Алексеем Рыковым, известным педиатром, главным дитинологом детских поликлиник медицинской сети "Добробут". Его знают как одного из самых квалифицированных специалистов, которого любят и уважают дети, и с которыми он говорит на одном языке. И обсудили, почему так важно регулярно обследовать ребенка, как своевременная диагностика позволяет выявить болезни или предрасположенность к ним на ранней стадии. И как сделать так чтобы дети не боялись врачей и учились отвечать за свое здоровье.

Главврач детских клиник Медицинской сети "Добробут", дитинолог Алексей Рыков

Алексей Аркадьевич, расскажите, насколько важно регулярно обследовать ребенка и какие плановые обследования необходимо проводить?

Существует ряд обследований, или скорее даже наблюдений, которые необходимо проводить для выявлений возможных нарушений в развитии ребенка.

Если ребенок маленький, до года, он ежемесячно должен проходить обследования у педиатра и по необходимости у узкопрофильных специалистов, так как он находится в периоде интенсивного роста и развития.

У детей старшего возраста риск проявлений каких-либо отклонений не так велик, но раз в год педиатр должен увидеть ребенка. Если есть какие-либо нарушения в развитии, врач обязательно это зафиксирует и назначит соответствующее обследование.

Кроме этого необходимо сдавать ряд анализов, которые помогают выявить отклонения или скрытые проблемы. К примеру, с кроветворением (низкий гемоглобин) или железодефицит. Плюс я бы рекомендовал в обязательном порядке проверять уровень глюкозы крови, с учетом того, что у нас распространены метаболические нарушения у детей.

Детям школьного возраста следует раз в год проходить осмотр у офтальмолога – чрезмерная нагрузка во время учебного процесса может привести к ухудшению зрения.

Еще один важный вопрос – это возникновение проблем с непереносимостью физических нагрузок. Физическая активность у ребенка должна составлять хотя бы 90 минут в день. Если нагрузки недостаточно, могут возникать проблемы с сердечно-сосудистой системой. Поэтому опять же раз в год врач должен проверять толерантность к нагрузкам, и определять, соответствуют ли физические возможности ребенка необходимым нагрузкам на занятиях физкультуры в школе.

А что насчет профилактики? Какова ее роль в формировании детского здоровья?

Современная педиатрия отличается от устоявшейся. Сегодня отправной точкой есть понимание, что дети изначально здоровы, и задача врача – наблюдать и делать так, чтобы ребенок не болел. Вот здесь и выходит на первый план профилактика. Для того чтобы отделить устоявшееся определения педиатра от нового подхода, мы, в МС "Добробут" ввели новое понятие – "дитинолог".

Важно понимать, что будущие проблемы со здоровьем у ребенка могут возникать из-за отсутствия культуры предупреждения болезней и неправильного образа жизни. Сюда можно отнести нерациональное питание, особенно в раннем возрасте, недостаточную физическую активность.

А вообще, лучшим профилактическим средством для ребенка будут его родители. Дети, как губка, впитывают то, что видят. Если родители придерживаются здорового образа жизни – не пьют, не курят, занимаются спортом, правильно питаются, то и дети с самого маленького возраста учатся беречь свое здоровье.

А откуда такое слово "дитинология" и что оно в себе несет?

"Дитинология" – это наука о ребенке, которая основывается на европейском подходе к лечению и сохранению детского здоровья. Разрабатывая новый подход, мы исходили из того, что забота о здоровье должна быть комплексной и в соответствии с основами доказательной медицины.

Дитинолог – это мультидисциплинарный доктор, которому знакомы все сферы медицины. Большинство проблем, которые возникают со здоровьем ребенка, он решает сам, без того, чтобы отправлять его к узкому специалисту.

Главный принцип нового подхода: никаких поисков несуществующих болезней, все действия направлены на укрепление здоровья. А если малыш все же заболел, лечить его будут с минимальным стрессом – никаких ненужных процедур, вмешательств, анализов и обследований.

В последнее время все больше родителей переходят на европейский подход к заботе о здоровье своих детей, и это не может не радовать.

Как в МС "Добробут" преодолевают у детей боязнь врачей?

А большинство детей у нас ничего и не боится! И только некоторая часть наших маленьких пациентов при первом визите относятся к дитинологам настороженно. Но страх проходит через 5-10 минут общения с врачом. Поэтому в наших клиниках обстановка очень дружественная. Она напоминает даже не клинику, а детскую площадку, куда можно прийти и поиграть. Кабинеты солнечные, яркие, на стенах – динозавры, дети могут там играть и рисовать. Никакого стресса для них, страхов или неуверенности. К каждому малышу – свой отдельный подход. Детям, которые с нами вырастают, здесь настолько нравится, что они говорят родителям: "Когда мы уже пойдем к доктору?"

Алексей Аркадьевич, скажите, почему родителям стоит приводить детей именно к вам?

Почему мы дитинологи? Потому, что мы дружим с детьми! Мы их любим, мы с ними дружим, и дети дружат с нами. И приходят к нам с удовольствием.

Наша задача, прежде всего, – не допустить, чтобы ребенок заболел. Мы стараемся минимизировать количество неприятных процедур, и назначаем только те, эффективность и безопасность которых доказана и которые соответствуют основам европейской медицины.

Иногда даже приходится убеждать родителей, что сложные процедуры не нужны. Понятно, родители переживают и паникуют. И основная задача дитинолога – это успокоить родителей.

Мы работаем с двумя пациентами – ребенком и его родителями. Много внимания уделяем их образованию, обучению и объяснению. Потому что важно донести, что происходит с ребенком, что может происходить, что необходимо делать или не делать в данной ситуации.

Что бы вы посоветовали всем родителям в день защиты детей?

Я бы хотел сказать, что каждый ребенок – это индивидуальная личность. Он рождается со своим характером, и этот характер нужно понимать, принимать и вести себя с ребенком как с полноценным членом общества, как с взрослым и равноправным партнером, а не с кем-то маленьким, на кого можно не обращать внимания. У каждого ребенка есть свое мнение и собственные желания, которые необходимо уважать и принимать. А еще всем родителям необходимо помнить, что дети смотрят, в первую очередь на вас, и чтобы они вырастали здоровыми, крепкими и уверенными, подавайте им правильный и здоровый пример.

Будьте здоровы!

Сеть медицинских клиник "Добробут"