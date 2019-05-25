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/Педиатрия

Детские автокресла могут быть смертельно опасными: раскрылись шокирующие данные

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Детские автокресла могут быть смертельно опасными, если использовать их не по назначению.

В частности, ряд врачей выступил против их применения в отношении младенцев. Их сон в сидячем положении становится причиной сотен детских смертей ежегодно, сообщает "АиФ".

Так, авторы исследования проанализировали детскую смертность во сне в 2004-2013 года в США и попутно интересовались положением ребенка, а также – кто был с ним в этот момент.

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Детское автокресло

Детское автокресло

Иллюстрация

Так, оказалось, что из почти 12 тысяч случаев смерти детей во сне 348 произошли в автокреслах, причем – в сидячем положении. В 62% случаев автокресла использовались не по назначению.

Опаснее всего использовать автокресла в качестве колыбели или кроватки – они не так безопасны для сна и кроме того, могут стать причиной асфиксии – удушения. Именно из-за асфиксии многие дети умирают.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее врач Евгений Комаровский рассказал о том, какие кресла безопасности нужно использовать детям разного возраста. Он объяснил, какие защитные средства в авто необходимы детям от рождения и до 13 лет.

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