Что мне нужно знать о противосудорожных препаратах?

Эти лекарства имеют ряд побочных эффектов. Они могут вызывать появление чувства усталости или головокружение и т. д. Дайте знать своему доктору о появлении любого побочного эффекта. Врач вместе с вами постарается подобрать подходящее ребёнку лекарство и дозировку. Обязательно скажите врачу, если на фоне приёма противосудорожных, у ребёнка появилась сыпь, это может быть серьёзным побочным эффектом!

Противосудорожные препараты могут оказывать влияние на действие других лекарств. А также другие средства могут влиять на действие противосудорожных. Обсудите это со своим врачом.

Вашему ребёнку может потребоваться регулярное проведение анализа крови на концентрацию противосудорожных средств.

Должен ли мой ребенок теперь принимать эти лекарства пожизненно?

Не всегда. Многие дети "перерастают" эпилепсию к подростковому или чуть более старшему возрасту. Но никогда не прекращайте приём противосудорожных средств без рекомендации врача. Каждый приступ судорог оказывает негативное воздействие на мозг и если вы будете контролировать приступы, вы дольше сохраните здоровье ребёнка.

Что сделать мне, чтобы уменьшить количество судорожных припадков у ребёнка?

Всегда следите, чтобы ребёнок регулярно принимал назначенные лекарства в нужной дозировке. Если есть какие-то проблемы с приёмом лекарств, проконсультируйтесь с врачом.

Ребёнок должен высыпаться. Недостаточное количество сна ведёт к увеличению риска возникновения судорог.

Ребёнок должен полноценно питаться.

Не позволяйте ему употреблять алкоголь и тем более наркотики.

Когда нужно звонить врачу?

Ваш доктор должен рассказать вам, в каких ситуациях вы должны связаться с ним. Но в целом, вам стоит обратиться к врачу, если вы заметили увеличение частоты или продолжительности судорожных припадков.

Некоторые эпилептические припадки требуют неотложной медицинской помощи. Если у ребёнка судороги длятся дольше 5 минут, или если они повторяются в течение нескольких минут, звоните в Скорую помощь.

Что еще мне надо знать, если у моего ребенка эпилепсия?

Наденьте ему специальный медицинский браслет.

Поговорите со своим врачом, как правильно себя вести во время судорог.

Поговорите в школе с преподавателями о том, что у вашего ребёнка существует такая проблема. Расскажите, на какие симптомы им следует обратить внимание и как помочь ребёнку, если начался приступ эпилепсии. Кроме того, предупредите учителей, если вашему ребёнку следует избегать какой-либо физической активности.

Обратитесь за помощью к профессионалу, если ребёнок сильно расстраивается и переживает из-за своего заболевания.

Поговорите с ребёнком о том, как обезопасить себя.

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