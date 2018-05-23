Представить нашу жизнь без гаджетов уже невозможно. Наши дети знакомятся с компьютерами, смартфонами и телевизорами в самом раннем возрасте! Хорошо ли это? Однозначно нет! Но и по-другому уже, наверное, не получится.
Увлечение гаджетами может негативно сказаться на здоровье ребёнка, привести к:
нарушениям сна;
задержке в обучении и социализации;
ожирению;
проблемам в поведении.
Как сформировать у детей раннего возраста правильные привычки по использованию гаджетов и СМИ?
Дети до 2 лет
Использование гаджетов в течение очень непродолжительного времени;
Только совместно со взрослым;
Приветствуется видео-общение с родственниками№
С 15-18 месяцев ребёнок можно использовать гаджеты с обучающей и развивающей целью, повторяя и проигрывая с ребёнком увиденное на экране.
Дети от 2 до 5 лет
Гаджеты не более 1 часа в день;
Совместный просмотр со взрослым;
Выбирайте интерактивные, обучающие программы для развития внимания, речи, чтения, социализации;
Избегайте СМИ, демонстрирующие насилие;
Занимайте ребёнка другими активностями, необходимыми для развития умственных и физических способностей.
Для успешной адаптации и подготовке детей к школе важно развивать такие навыки, как управление своими эмоциями, гибкость мышления, способность к творчеству. Лучше всего эти навыки совершенствовать в процессе "социальной" игры с родственниками или сверстниками в реальном мире. Не следует перекладывать эту важную миссию на обучающие приложения в смартфонах.
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