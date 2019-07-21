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/ Педиатрия

"Могут остаться бесплодными!" Врач обратился к противникам вакцинации

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Многие родители в Украине беспричинно отказываются от вакцинации своих детей и тем самым ставят под угрозу их жизнь и здоровье.

Так, из-за перенесенного в детства паротита (свинки) мальчики могут на всю жизнь остаться бесплодными. И это лишь один из многочисленных рисков, рассказал в эфире ObozTV член Ассоциации семейных врачей Украины Юрий Зинчук.

Медик подчеркнул, что отказ родителей вакцинировать своих детей – основная причина эпидемии кори в Украине. Только с начала 2019 года корью заболели более 56 000 человек.

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В связи с этим Зинчук напомнил, что от паротита, кори и краснухи прививают комплексной вакциной КПК.

"Если, например, мальчик переболел свинкой (паротитом) – он может на всю жизнь остаться бездетным. Потому что вместе со слюнной железой поражаются яички", – объяснил он.

"А если потом девочка перенесет краснуху во время беременности, то у нее может родиться ребенок глухой, слепой или с пороком сердца. Это большой риск", – предупредил врач.

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Зинчук призвал родителей сделать все, чтобы их дети росли здоровыми, а не ставить на них эксперименты.

"Родители это должны знать. Куда они своих детей бросают? Ведь сами-то они привиты и родили нормальных детей!" – отметил он.

Вакцины защищают детей от ряда инфекционных болезней с опасными осложнениями

Вакцины защищают детей от ряда инфекционных болезней с опасными осложнениями

blog.pregistry.com

Как уже писал OBOZREVATEL, ребенок, не получивший своевременную прививку, может не только заболеть сам, но и заразить других. Из-за этого в апреле 2019 года Верховный суд Украины постановил, что невакцинированному ребенку нельзя посещать детский сад.

Хотя биологи и медики неоднократно развеивали мифы о вакцинации, некоторые ярые противники прививок верят в то, что они приносят только вред. В мае замминистра здравоохранения США Брет Джиро даже выразил недоумение, почему в стране "с такими умными людьми" число случаев заражения корью на уровне слаборазвитого государства.

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Темы
Вакцинация в Украине Родители и дети Прямая трансляция Эфиры Oboz TV
Персона
Юрий Зинчук
Место
Украина
Теги
Советы врача дети здоровье прививка прививка от кори
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Скирда Тарас
Скирда Тарас
З яких пір кір став смертельно не безпечною хворобою? В совєтському союзі не робили щеплень від кору, бо вважалось, що краще в дитинстві перехворіти і мати імунітет на все життя, це безпечніше, ніж вливати в організм дитини отруту під назвою "вакцина". Від сумнівних вакцин більше шкоди, ніж від самої хвороби.
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bruno jordano
bruno jordano
боін,та ввeдіть кримінальну відповідальність цих дeбілів
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