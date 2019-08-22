Главная Новости
Мова Язык
Кияни Видео
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Блоги - Педиатрия

Александр Сиволобов
Александр Сиволобов
Педиатр Все статьи автора

Скоро в школу: как облегчить первый учебный день

99

Лето кончается, увы…

Скоро школьникам вновь придётся сесть за парты. В связи с этим я подготовил для вас несколько советов от Американской Академии Педиатрии.

Облегчите первый день в школе:

  • помните, что не надо ждать 1 сентября, чтобы начать решать проблемы. Школы открыты и сейчас. Вы можете заранее подойти к преподавателям и обсудить возможные трудности или особые потребности вашего ребёнка;

  • вспомните плюсы начала учебного года и проговорите их с детьми, чтобы сформировать у них положительный настрой. Например, ребёнок наконец увидит своих старых друзей и сможет завести новых;

  • постарайтесь заранее, примерно за неделю, войти в школьный график пробуждений/засыпаний, чтобы ребёнок постепенно вошёл в этот темп;

  • договоритесь с соседями, чтобы ваши дети могли вместе ходить в школу, если у вас одногодки;

  • многие дети сильно переживают из-за смены школы, перехода в другой класс или прихода нового учителя. Такое случается с детьми любого возраста. Если вы заметили что-то подобное, то ребёнку может быть полезным отрепетировать новую ситуацию. Вместе вы можете заранее посетить новую школу до начала занятий. Напомните ребёнку, что он не один, кто переживал или переживает из-за изменений в школе, что учителя знают об этом и постараются сделать условия пребывания в школе наиболее комфортными. Если вы заметили, что ваш ребёнок переживает, спросите, что его беспокоит и помогите справиться с ситуацией;

  • если ваш ребёнок пойдёт в новую школу, постарайтесь вместе посетить её заранее, осмотреться, чтобы ребёнку там было проще ориентироваться в первый день;

  • в первые дни, если это необходимо, отводите и забирайте ребёнка из школы. После занятий постарайтесь прийти пораньше, чтобы сократить ненужный стресс для ребёнка;

  • поддерживайте контакт с учителями, чтобы максимально принимать участие в школьной жизни.

Скоро в школу: как облегчить первый учебный день

Иллюстрация

Как выбрать "здоровый" рюкзак:

  • выбирайте рюкзак с широкими мягкими лямками и мягкой спинкой;

  • не нагружайте. Собирайте рюкзак так, чтобы использовать все его отсеки. Кладите более тяжёлые предметы ближе к центру спины. Рюкзак не должен весить более 10-20% от массы тела ребёнка. Регулярно просматривайте содержимое рюкзака, чтобы удалить ненужное, что нагружает спину ребёнка;

  • напоминайте ребёнку, что он должен носить рюкзак всегда на 2 плечах. Ношение рюкзака через одно плечо может неравномерно напрягать мышцы;

  • отрегулируйте лямки так, чтобы нижняя часть рюкзака находилась в районе талии;

  • возможно, вы захотите приобрести рюкзак на колесах, если ребёнку необходимо носить с собой тяжёлые вещи. Но помните, что при подъёме по лестнице его всё равно придётся приподнимать, его тяжело возить по снегу, а также он может быть довольно габаритным.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все новости по теме "Здоровье" на OBOZREVATEL.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Александр Сиволобов Александр Сиволобов
Тема
Здоровье
Теги
дети школа
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Консультации врачей

Препараты

Новинки Популярное Рекомендуем

Лаборатории

Консультация on-line

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины

Топ новости