Лето кончается, увы…

Скоро школьникам вновь придётся сесть за парты. В связи с этим я подготовил для вас несколько советов от Американской Академии Педиатрии.

Облегчите первый день в школе:

помните, что не надо ждать 1 сентября, чтобы начать решать проблемы. Школы открыты и сейчас. Вы можете заранее подойти к преподавателям и обсудить возможные трудности или особые потребности вашего ребёнка;

вспомните плюсы начала учебного года и проговорите их с детьми, чтобы сформировать у них положительный настрой. Например, ребёнок наконец увидит своих старых друзей и сможет завести новых;

постарайтесь заранее, примерно за неделю, войти в школьный график пробуждений/засыпаний, чтобы ребёнок постепенно вошёл в этот темп;

договоритесь с соседями, чтобы ваши дети могли вместе ходить в школу, если у вас одногодки;

многие дети сильно переживают из-за смены школы, перехода в другой класс или прихода нового учителя. Такое случается с детьми любого возраста. Если вы заметили что-то подобное, то ребёнку может быть полезным отрепетировать новую ситуацию. Вместе вы можете заранее посетить новую школу до начала занятий. Напомните ребёнку, что он не один, кто переживал или переживает из-за изменений в школе, что учителя знают об этом и постараются сделать условия пребывания в школе наиболее комфортными. Если вы заметили, что ваш ребёнок переживает, спросите, что его беспокоит и помогите справиться с ситуацией;

если ваш ребёнок пойдёт в новую школу, постарайтесь вместе посетить её заранее, осмотреться, чтобы ребёнку там было проще ориентироваться в первый день;

в первые дни, если это необходимо, отводите и забирайте ребёнка из школы. После занятий постарайтесь прийти пораньше, чтобы сократить ненужный стресс для ребёнка;

поддерживайте контакт с учителями, чтобы максимально принимать участие в школьной жизни.

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Как выбрать "здоровый" рюкзак:

выбирайте рюкзак с широкими мягкими лямками и мягкой спинкой;

не нагружайте. Собирайте рюкзак так, чтобы использовать все его отсеки. Кладите более тяжёлые предметы ближе к центру спины. Рюкзак не должен весить более 10-20% от массы тела ребёнка. Регулярно просматривайте содержимое рюкзака, чтобы удалить ненужное, что нагружает спину ребёнка;

напоминайте ребёнку, что он должен носить рюкзак всегда на 2 плечах. Ношение рюкзака через одно плечо может неравномерно напрягать мышцы;

отрегулируйте лямки так, чтобы нижняя часть рюкзака находилась в районе талии;

возможно, вы захотите приобрести рюкзак на колесах, если ребёнку необходимо носить с собой тяжёлые вещи. Но помните, что при подъёме по лестнице его всё равно придётся приподнимать, его тяжело возить по снегу, а также он может быть довольно габаритным.

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