Эпизоды заброса желудочного содержимого в пищевод могут случаться у абсолютно здоровых младенцев, детей и взрослых. Они могут сопровождаться регургитацией (обратным забросом) содержимого желудка в рот или даже рвотой. Обычно это кратковременная ситуация, которая не влечёт за собой появления других симптомов, таких как повреждения пищевода и прочих осложнений. То есть гастроэзофагеальный рефлюкс (ГЭР) можно назвать болезнью (ГЭРБ) только тогда, когда этот процесс приводит к неприятным симптомам и осложнениям.

Симптомы и осложнения ГЭРБ варьируются у детей в зависимости от возраста.

Младенцы

ГЭР часто встречается у младенцев и в большинстве случаев не является патологией. Регургитация, срыгивания бывает у 50-70% малышей, чаще в 4-6 месяцев, обычно проходит к году. У очень небольшого количества младенцев на фоне ГЭР развиваются другие симптомы, которые могут натолкнуть врача на мысли о ГЭРБ (раздражительность, отказ от кормления, рвота с кровью, анемия, респираторные симптомы, отсутствие прибавки в весе).

Дошкольники

У дошколят с ГЭРБ могут периодически наблюдаться эпизоды регургитации. Реже у них появляются респираторные осложнения, включая постоянные обструкции и кашель. Дети с ГЭРБ могут начать меньше есть или полностью отказываться от еды, плохо набирать вес. Но все эти симптомы не являются специфичными, то есть по ним нельзя точно сказать, что это именно ГЭРБ. Более специфичным симптомом является возникновение синдрома Сандифера. Это триада симптомов: грыжа пищеводного отверстия диафрагмы, рефлюкс-эзофагит и кривошея, сочетающаяся с причудливой позой и произвольными "извивающимися" движениями шеи, головы и иногда туловища.

Школьники и подростки

Симптомы ГЭРБ у школьников и подростков напоминают симптоматику у взрослых. Ведущим симптомом является постоянная изжога и отрыжка. Осложнения ГЭРБ в виде эзофагита, стеноза, пищевода Барретта, охриплости голоса также могут наблюдаться у детей этого возраста. Старшие дети могут жаловаться на тошноту, трудности при глотании, боль в эпигастрии, но чаще всего дети до-пубертатного возраста не могут назвать точной локализации боли и просто говорят о дискомфорте в животе.

Связанная с ГЭРБ боль в грудной клетке редко является жалобой у маленьких детей. Иногда можно заметить, как маленькие дети или те, которые не могут говорить, бьют себя в грудь. ГЭРБ распространён среди детей с аутизмом, и может проявляться только необъяснимым поведением или поведением, связанным с нанесением себе травм. Более старшие дети часто описывают боль в груди как жжение за грудиной, иногда отдающее в спину, длящееся от нескольких минут до нескольких часов и которое проходит либо самостоятельно, либо после приёма антацидов. Часто оно появляется после приёма пищи, после пробуждения и может усиливаться в моменты стресса.

Прочие осложнения, связанные с ГЭРБ, также могут встречаться у старших детей и подростков. Одно крупное исследование показало, что ГЭРБ является фактором риска развития синусита, ларингита, астмы, пневмонии, бронхоэктазов.

В следующей части расскажу, какие исследования помогают врачу поставить этот диагноз, а также про лечение изжоги и воспаления пищевода.

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