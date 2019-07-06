Перестать заглядывать ему в рот – это самый главный совет. Детей, у которых не вырастают зубы не бывает. Прямой взаимосвязи между состоянием здоровья и отсутствием молочных зубов также нет. Успокойтесь. Я свою жизнь, посмотрев более полумиллиона детей, ребенка, у которого не выросли зубы, не видел ни разу. Другой вопрос в том, что, да, когда у вас появились зубы, то он такой, как все. Расслабьтесь.

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Не бывает такого, чтобы, например, все в порядке… то есть если ребенка есть тяжелые нарушения обмена кальция и фосфора, если у него есть тяжелый рахит, но не бывает такого, что всё на месте, а зубов нет. То есть, если у него три раза были переломы рук, ноги колесом, голова квадратом, еще и зубы не растут – да, есть какая-то общая серьезная болезнь. Но, если все нормально, улыбается, развивается, всё хорошо, но зубов нет, потерпите. Перестаньте заглядывать в рот ребенку.

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