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Евгений Комаровский
Евгений Комаровский
Детский врач, телеведущий Все статьи автора

У ребенка долго не растут молочные зубы: что делать

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Перестать заглядывать ему в рот – это самый главный совет. Детей, у которых не вырастают зубы не бывает. Прямой взаимосвязи между состоянием здоровья и отсутствием молочных зубов также нет. Успокойтесь. Я свою жизнь, посмотрев более полумиллиона детей, ребенка, у которого не выросли зубы, не видел ни разу. Другой вопрос в том, что, да, когда у вас появились зубы, то он такой, как все. Расслабьтесь.

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Не бывает такого, чтобы, например, все в порядке… то есть если ребенка есть тяжелые нарушения обмена кальция и фосфора, если у него есть тяжелый рахит, но не бывает такого, что всё на месте, а зубов нет. То есть, если у него три раза были переломы рук, ноги колесом, голова квадратом, еще и зубы не растут – да, есть какая-то общая серьезная болезнь. Но, если все нормально, улыбается, развивается, всё хорошо, но зубов нет, потерпите. Перестаньте заглядывать в рот ребенку.

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Автор
Евгений КомаровскийЕвгений Комаровский
Тема
Родители и дети
Место
Украина
Тег
дети
Источник
Источник:Инстаграм доктора Комаровского
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