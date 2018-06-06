Мы на Facebook
УкрEngРус
Регистрация
CityВидео
Александр Сиволобов
Александр Сиволобов
ПедиатрВсе статьи автора

Как сохранить здоровье в отпуске: 12 важных советов

429

Летите в отпуск за границу? Следуя этим рекомендациям, вы можете снизить риск болезни и травм в путешествии.

Итак:

1. Используйте солнцезащитные кремы, защищающие и от UVA и от UVB-излучения, у детей – с фактором защиты не менее 50.

2. Не забывайте про очень неприятные болезни, передающиеся через укусы москитов, поэтому защищайте себя от укусов комаров: используйте репелленты, в составе которых содержится 30% - 50% DEET – диэтилтолуамида (не допускается его применение для маленьких детей). Носите одежду, защищающую от укусов: брюки, кофты с длинными рукавами. На одежду также можно наносить репелленты, например, содержащие перметрин, но помните, на кожу его наносить нельзя. По возможности останавливайтесь в отелях, которые хорошо защищены от комаров, в которых установлены кондиционеры.

3. Еда: мойте руки водой с мылом, особенно перед едой, перед её приготовлением, после использования туалета, после кашля, чихания. Если помыть руки негде, воспользуйтесь антисептическим гелем для рук с содержанием спирта не менее 60%.

4. Вода: в некоторых странах следует пить только кипячёную или бутилированную воду, желательно даже газированную (потому что эту воду скорее всего не подделали и не налили из соседнего водоёма). Не пейте из-под крана, из питьевых фонтанчиков, не кладите себе в напитки лёд (вы же не знаете, из какой воды он сделан).

5. Не рискуйте, соблюдайте правила и законы чужой страны: ограничьте употребление алкоголя и уж тем более не садитесь за руль в алкогольном опьянении. Всегда используйте ремни безопасности. Используйте средства защиты во время активных занятий, например, спасательный жилет, если отправляетесь в приключение по воде, шлем во время езды на велосипедах, скутерах и пр.

6. Купайтесь только в хлорированных бассейнах, не купайтесь в пресных водоёмах в развивающихся странах или странах с недостаточной гигиеной.

7. Следите за прогнозом погоды, чтобы не попасть в опасную ситуацию.

8. За детьми возле воды должен ПОСТОЯННО присматривать кто-то из взрослых.

9. Чтобы избежать укусов животных, не подходите к ним близко, не трогайте и не дразните их. Если всё же животное вас укусило или поцарапало, промойте рану водой с мылом, а затем немедленно обратитесь к врачу, чтобы получить прививку от бешенства.

10. Держите свои ноги чистыми и сухими, не ходите босиком, особенно на пляжах, где могут быть отходы жизнедеятельности животных, чтобы избежать заражения грибком или паразитами.

11. Путешествуя с маленькими детьми, будьте особенно бдительны, не оставляйте их без присмотра ни на секунду!

12. В путешествии за границей вопрос прямой связи с педиатром встаёт остро. Представьте, что у ребёнка отравление, тепловой удар или непонятная сыпь… Онлайн-консультация с педиатром поможет понять, как правильно помочь ребёнку, если осмотр врача по страховке пока не нужен или определить момент, когда без помощи "на месте" не обойтись. Потому заранее договоритесь о возможности связи через интернет.

Читайте все новости по теме "Здоровье" на Обозревателе.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Александр СиволобовАлександр Сиволобов
Тема
Здоровье
Объекты
здоровьедетиСоветы врача
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Консультации врачей

Препараты

НовинкиПопулярноеРекомендуем

Лаборатории

Консультация on-line

Блоги медицины

Новости медицины