Летите в отпуск за границу? Следуя этим рекомендациям, вы можете снизить риск болезни и травм в путешествии.

Итак:

1. Используйте солнцезащитные кремы, защищающие и от UVA и от UVB-излучения, у детей – с фактором защиты не менее 50.

2. Не забывайте про очень неприятные болезни, передающиеся через укусы москитов, поэтому защищайте себя от укусов комаров: используйте репелленты, в составе которых содержится 30% - 50% DEET – диэтилтолуамида (не допускается его применение для маленьких детей). Носите одежду, защищающую от укусов: брюки, кофты с длинными рукавами. На одежду также можно наносить репелленты, например, содержащие перметрин, но помните, на кожу его наносить нельзя. По возможности останавливайтесь в отелях, которые хорошо защищены от комаров, в которых установлены кондиционеры.

3. Еда: мойте руки водой с мылом, особенно перед едой, перед её приготовлением, после использования туалета, после кашля, чихания. Если помыть руки негде, воспользуйтесь антисептическим гелем для рук с содержанием спирта не менее 60%.

4. Вода: в некоторых странах следует пить только кипячёную или бутилированную воду, желательно даже газированную (потому что эту воду скорее всего не подделали и не налили из соседнего водоёма). Не пейте из-под крана, из питьевых фонтанчиков, не кладите себе в напитки лёд (вы же не знаете, из какой воды он сделан).

5. Не рискуйте, соблюдайте правила и законы чужой страны: ограничьте употребление алкоголя и уж тем более не садитесь за руль в алкогольном опьянении. Всегда используйте ремни безопасности. Используйте средства защиты во время активных занятий, например, спасательный жилет, если отправляетесь в приключение по воде, шлем во время езды на велосипедах, скутерах и пр.

6. Купайтесь только в хлорированных бассейнах, не купайтесь в пресных водоёмах в развивающихся странах или странах с недостаточной гигиеной.

7. Следите за прогнозом погоды, чтобы не попасть в опасную ситуацию.

8. За детьми возле воды должен ПОСТОЯННО присматривать кто-то из взрослых.

9. Чтобы избежать укусов животных, не подходите к ним близко, не трогайте и не дразните их. Если всё же животное вас укусило или поцарапало, промойте рану водой с мылом, а затем немедленно обратитесь к врачу, чтобы получить прививку от бешенства.

10. Держите свои ноги чистыми и сухими, не ходите босиком, особенно на пляжах, где могут быть отходы жизнедеятельности животных, чтобы избежать заражения грибком или паразитами.

11. Путешествуя с маленькими детьми, будьте особенно бдительны, не оставляйте их без присмотра ни на секунду!

12. В путешествии за границей вопрос прямой связи с педиатром встаёт остро. Представьте, что у ребёнка отравление, тепловой удар или непонятная сыпь… Онлайн-консультация с педиатром поможет понять, как правильно помочь ребёнку, если осмотр врача по страховке пока не нужен или определить момент, когда без помощи "на месте" не обойтись. Потому заранее договоритесь о возможности связи через интернет.