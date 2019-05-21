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/Косметология

Озвучен способ, как быстро избавиться от целлюлита

3.7тЧитать материал на украинском

Избавиться от целлюлита за несколько недель реально, однако для этого необходимо придерживаться правильной диеты, заниматься физическими нагрузками, а также проводить ручные и механические массажи.

Как передает РИА ФАН, по словам ассистента кафедры кожных и венерических болезней имени Рахманова лечебного факультета первого МГМУ имени Сеченова Людмилы Смирновой, этот способ работает в комплексе.

При этом, массаж необходимо проводить два раза в неделю, используя антицеллюлитные крема. Она уточнила, что если просто нанести крем и ждать, то результата не будет.

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Правильная диета должна исключать углеводы, что позволит уменьшить вес. Ее необходимо соблюдать вместе с выполнением физических упражнений.

Целлюлит

Целлюлит

Zaloguspeha.com.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, эффективно сбросить вес без диет, не навредив при этом здоровью, можно при помощи соблюдения 5 простых советов.

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