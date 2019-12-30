Ожирение может спасти от рака: ученые озвучили неожиданное решение

Избыточный вес и ожирение могут повысить шансы выжить у больных немелкоклеточным раком легких.

К такому выводу пришла группа австралийских ученых из Университета Флиндерса под руководством Майкла Сорича, чье исследование было опубликовано в журнале JAMA Oncology.

Однако работает это только в том случае, если опухоль подавляет иммунитет пациента и терапия направлена на блокировку этого механизма.

Ожирение может спасти от рака zdorovieinfo.ru

Отмечается, что этот феномен называют "парадоксом ожирения": сначала его обнаружили в области болезней сердечно-сосудистой системы, а недавно и в онкологии.

Сорич с коллегами предположили, что важным фактором может оказаться наличие у пациентов лишнего веса. Они проанализировали результаты четырех клинических испытаний, в которых приняли участие 1434 пациента. Из них 490 людей были с избыточным весом, а у 239 было диагностировано ожирение.

Было обнаружено, что шанс выжить после терапии был почти в два раза выше у пациентов с ожирением, чем у пациентов с нормальным весом.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые обнаружили, что ожирение у людей провоцирует обычная комнатная или офисная пыль.

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