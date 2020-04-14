Ожирение или рак? Стало известно, что опаснее при коронавирусе

Пожилые люди и те, кто страдает ожирением, больше всего рискуют заболеть коронавирусом COVID-19, чем больные раком или с заболеванием легких.

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К такому мнению пришли ученые из Нью-Йоркского университета, пишет Daily Mail. Они исследовали 8 тысяч пациентов, подхвативших вирус.

Почти половина из них (46%) были старше 65 лет. И, хотя возраст был одним из определяющих факторов, к нему добавилось ожирение.

"Хроническим состоянием с наиболее сильной связью с критическим заболеванием было ожирение со значительно более высоким отношением шансов, чем при любых сердечно-сосудистых или легочных заболеваниях", – сказано в исследовании.

Исследование показало, что пациенты в возрасте до 60 лет в два раза чаще нуждаются в стационарном лечении или искусственной вентиляции легких, если они страдают ожирением. Это делает его вторым по величине фактором риска.

При этом ученые удивились, что не обнаружено никакой связи между курением и повышенным риском серьезно заболеть вирусом.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее медики выяснили, что легкие, ослабленные курением, более восприимчивы к респираторным инфекциям. Следовательно, организм курильщика более подвержен попаданию коронавируса COVID-19.

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