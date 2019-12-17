Как лекарственная "мафия" пытается угробить украинцев. Ответ на скандальный законопроект партии "Голос"

Опубликованное на страницах OBOZREVATEL расследование о резонансном законопроекте 2089 вызвало настоящий бум среди лоббистов международных фармкомпаний. В статье четко указано – инициатива партии “Голос” и ее нардепов Ольги Стефанишиной и Александры Устиновой нанесет вред тысячам украинцев.

И, несмотря на яростную критику этих двух персон, я готов ответить на их аргументы и еще раз рассказать о преступной инициативе.

В чем проблема

В Верховной Раде зарегистрирован проект закона 2089, который разрешает ввоз в Украину препаратов из любой страны мира. Авторы идеи утверждают – это система параллельного импорта и она позволит снизить цены на медикаменты на 20-30%. Это правда, но не вся.

Эксперты считают, что это нанесет вред миллионам людей и откроет двери для неэффективных и сфальсифированных лекарств из третьих стран: Сенегала, Конго, Мали и других. Никто не сможет контролировать, а проблемы коснутся каждого. Ведь ни рядовой украинец, ни врач в больнице не смогут определить, какой перед ним товар.

В ответ на мою публикацию народный депутат Ольга Стефанишина опубликовала статью в блоге, где попыталась “отбелить” свой же закон. Она написала три утверждения, на которые стоит отреагировать и разобрать их детальнее.

Блог Ольги Стефанишиной на Украинской правде

Тезис №1. “Качество лекарств будет контролироваться точно так же, как контролируется сейчас”

Это неправда. Давайте откроем закон и посмотрим на статью №2.

“Параллельный импорт – импорт лекарственного средства, уже зарегистрированного в Украине и в котором применен любой из объектов интеллектуальной собственности... права на который охраняются в Украине, при условии, если такое лекарственное средство является изготовленным и/или введенным в гражданский оборот на территории любой страны мира, кроме Украины, лицом которой принадлежат права интеллектуальной собственности на соответствующий объект”.

При этом в конце статьи №9 указано следующее: “Не подлежат государственной регистрации лекарственные средства, ввозимые в Украину как параллельный импорт на условиях и в порядке, определенном настоящим Законом”.

Норма, добавленная в законе

То есть по факту в законопроекте черным по белому написано: препараты из любой страны мира (это может быть и Франция, и Конго) не подлежат государственной регистрации”.

Тезис №2. “Завозить в Украину можно будет только зарегистрированные лекарства, которые уже прошли проверку на качество и безопасность и получили регистрационное удостоверение”

Это также полуправда. Почему? Да потому что они не подпадают под госрегистрацию.

К этому стоить добавить и статью №17: “На территорию Украины лекарственные средства как параллельный импорт могут ввозиться исключительно на условиях и в порядке, определенном настоящим Законом”.

То есть этот закон ясно говорит – он является основным и никакие подзаконные акты в этой сфере ничего не решают. Что это означает? На препараты, ввезенные в Украину, не распространяются:

постановление Кабмина от 14 сентября 2015 года №902 “Об утверждении Порядка осуществления госконтроля качественных лекарственных средств, которые ввозятся в Украину";

указ МОЗ от 29 сентября 2014 года № 677 “Об утверждении Порядка контроля качества лекарственных средств во время оптовой и розничной торговли”;

указ МОЗ от 27 декабря 2016 года “Об утверждении Порядка осуществления фармаконадзора” и другие.

И это еще не все. Примечательно, что на 2020 год в бюджете выделено всего 1,5 % на проверку медикаментов в Украине, это всего лишь 3 млн гривен. Еще 5 лет назад эта сумма составляла 90 млн гривен (11 млн долларов). Сколько препаратов можно будет проверить? 1 серию из тысяч?

Тезис № 3. “Параллельный импорт никак не меняет и не ослабляет контроль качества”

Давайте обратим внимание на норму в проекте закона, которая четко прописывает правила перевода лекарств на украинский язык. Эта ноша ложится на импортера.

“Импортер подтверждает подлинность перевода текста маркировки и инструкции по применению лекарственного средства на украинском языке в установленном порядке и обеспечивает сопровождение каждой упаковки такого лекарственного средства соответствующими переводами за свой счет”, – говорится в проекте.

На импортера авторы законопроекта №2089 планируют возложить эту ответственность! А в состоянии ли имеющиеся в Украине импортеры взять на себя такую ответственность?

Сейчас текст инструкции по медицинскому применению и листы-вкладыши готовятся высокопрофессиональными специалистами, которые занимаются вопросами регистрации лекарств, при этом каждый такой документ подлежит тщательной проверке профессиональными экспертами ГП "Государственный экспертный центр", которая предусматривает профессиональную оценку всех разделов инструкции о фармакологических свойствах, клинических характеристик (показаний, противопоказаний, особенностей применения, побочных реакций, способа применения и доз, передозировка и т.д.) и другой сверхважной информации.

Цена возможной ошибки при подтверждении подлинности импортером может очень дорого стоить гражданам Украины: цена – здоровье, а возможно и жизнь.

Как вы думаете, что будет с таким импортером, если там кто-то допустит ошибку? Правильно, ничего. Максимум – ему запретят импорт. А такая ошибка может стоить сотни жизней.

Не верите? Прочитайте вывод Главного научно-экспертного управления Верховной Рады Украины за подписью руководителя С. Тихонюка.

“Предложенные в этой новелле положения позволяют предположить, что допускается возможность по своему усмотрению решать указанный выше вопрос, что, помимо прочего, создаст риски поступления на национальный рынок импортных лекарственных средств без маркировки на государственном языке”.

Вывод специалистов

К слову, эксперты пришли к выводу – законопроект №2089 нужно вернуть авторам на доработку.

Тут можно привести интересную аналогию с самолетом, который построен в Китае и все пульты управления также на китайском языке. При этом перевод к этим кнопкам сделал студент местного вуза, который вряд ли имеет обширный опыт и специальные знания. Вы захотите лететь на таком самолете? Думаю, что нет.

И еще один “аргумент” сторонников полного открытия рынка для препаратов со стран 3-го мира – так делают в Европейском Союзе. Но это откровенная манипуляция.

Давайте разберемся. В ЕС к этому вопросу подходят грамотно и разрешают ввозить в страны без особых проверок лишь в границах Европейского экономического пространства и исключительно зарегистрированные медикаменты.

Эта информация прямо указана на сайте Европейской ассоциации еврофармацевтических компаний. Прочитайте первоисточник.

В Польше, к примеру, объем ввезенных лекарств по параллельному импорту составляет 1,5%. И то, речь чаще идет о лекарствах из соседних стран. Логично, что медикаменты, изготовленные в Германии, Франции или Бельгии с большой долей вероятности являются качественными. Тут переживать не стоит.

В Украину же смогут завозить контрафакт из стран третьего мира. И никто до конца не сможет узнать, сделано лекарство в специальной лаборатории, или в обычном гараже.

Верю, что после детального анализа этого провального законопроекта ни одна из фракций и политических партий, представленных в парламенте, не поддержит инициативу “Голоса”. Если же законопроект примут, то он угрожает миллионам украинцев.

На рынок попадут десятки препаратов абсолютно из разных стран мира. И никто со 100% уверенностью не сможет гарантировать их качество.

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