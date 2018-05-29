В последнее время я всё чаще сталкиваюсь с одним не очень приятным феноменом: желанием лечить здоровых детей.
Обычно посыл такой: у ребенка аденоиды 2й (или 3й) степени, нам рекомендуют удалять.
И все бы ничего, если не учитывать, что жалоб, характерных для гипертрофии аденоидов нет вовсе.
Давайте поговорим, когда вообще стоит искать в аденоидах причину бед.
1. Синдром обструктивных нарушений сна:
За счёт размера увеличенные аденоиды нарушают носовое дыхание во время сна.
Жалобы: храп и/или остановки дыхания на вдохе, во время сна.
При длительной обструкции нарушается приток кислорода к головному мозгу(гипоксия): сон становится беспокойным, ребенок тяжело просыпается, днём или вялый, или гиперактивный.
Если ребенок дышит носом ночью - значит, этой проблемы нет.
2. Повторяющиеся бактериальные инфекции уха (средний отит), носа (бактериальный риносинусит):
За счёт размера аденоиды перекрывают вентиляцию уха/отток слизи из носа.
При этом обычный насморк не проходит до 14 дней, а затягивается на подольше или есть несколько эпизодов острого среднего отита
В такой ситуации сначала стоит ребенка вакцинировать от пневмококка и только в случае, если проблема остаётся и после вакцинации, думать про другие пути решения проблем с аденоидами
Ежемесячные вирусные инфекции для ребенка, посещающего детсад - это норма и аденоиды здесь не при чём, не стоит думать, что удалив их, решатся все проблемы
Степень гипертрофии аденоидов - не является самостоятельным диагнозом, важно наличие симптомов, приведенных выше.
Если же описанные жалобы имеются у Вашего ребенка, тогда вам действительно нужно на консультацию.
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