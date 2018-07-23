Есть диагнозы в медицине, перед которыми добавляется чудесное слово "идиопатический".

В переводе с греческого на наш, оно означает: "никто не знает, где оно берется".

И вот, про один из таких чудесных диагнозов, мы и поговорим, ведь вопрос про него просто #1 среди часто задаваемых.

Дамы и господа, прошу трепетать и ненавидеть: идиопатический вазомоторный ринит.

Вазомоторный ринит - это не отдельно стоящее заболевание, а член такой же прекрасной, по своей неизведанности группе, имя которой - неаллергические риниты(сокр. НАР)

НАР - группа хронических (дольше 3х месяцев) воспалительных и невоспалительных неинфекционных (то есть, вирусы и бактерии не при чем) заболеваний слизистой носа.

Симптомы: заложенность носа, выделения из носа, чихание, постназальное затекание (по задней стенке горла).

Чаще развивается после 20 лет, женщины более подвержены.

Провокаторы заложенности носа при вазомоторном рините: перепады температур, положение тела в пространстве, психоэмоциональные факторы.

Симптомы более выражены при нарушении конструкции носа, например при выраженном искривлении перегородки носа.

А теперь главный вопрос: как от этой гадости избавиться?

И вот тут кроется причина, почему я так долго не писал на эту тему.

Лечится вазомоторный очень паршиво:

Самый удачный вариант, если попутно есть нарушение конструкции носа, которое можно исправить хирургически, тогда оперируем и смотрим, что останется.

Для медикаментозного лечения могут использоваться две группы препаратов: 1. Местные гормоны в нос (мометазон, флютиказон). 2. Местные антигистаминные препараты (азеластин), либо комбинация первых и вторых.

Курс медикаментозного лечения, как правило, длительный и может длиться год и дольше.

Медикаментозное лечение далеко не всегда имеет успех.

Но хорошая новость в том, что данный диагноз часто ставят ошибочно и во время обследования всплывает что-то совсем иное, что лечению поддаётся лучше, так что не вешайте нос.