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/ Отоларингология

Прорыв в лечении глухоты: китайские ученые назвали причину потери слуха

1.9т Читать материал на украинском

Ученые из Китая обнаружили новый ген, который связан с глухотой.

Исследование, опубликованное в журнале Genetics in Medicine, описало ген ABCC1, который имеет варианты, связанные с потерей слуха, и играет ключевую роль в поддержании функции ушной улитки. Об этом сообщает Xinhuanet.

С помощью скрининга генов, секвенирования и других методов генетического анализа, удалось установить, что варианты гена ABCC1 могут работать в качестве насоса для вытеснения токсичных веществ и продуктов метаболизма из внутреннего уха. В экспериментах, проведенных на мышах, ученые обнаружили, что дисфункция этих вариантов может привести к потере слуха.

По словам специалистов, раскрытие механизма функционирования вариантов этого гена может помочь ученым обеспечить раннее предупреждение и разработать новое лечение для миллионов пациентов с данной проблемой.

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Нарушение слуха является наиболее распространенным сенсорным дефицитом, с частотой 1 на 500 человек во всем мире. Старение и хроническое воздействие громких шумов являются основными факторами, способствующими потере слуха.

Как писал MedOboz ранее, во Львове хирурги восстановили ухо девятилетней девочке с врожденным пороком – микротией.

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Тема
Здоровье
Место
Китай
Тег
исследование
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