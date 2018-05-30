Дети примерно до 3-4 лет активно изучают себя и своё тело. Порою смелые эксперименты заканчиваются встречей с доктором... И один из самых распространенных поводов - инородные тела в носу.

Инородное тело в носу вызывает какие-либо симптомы?

Иногда.

Часто мы просто видим посторонний объект в носу. А если симптомы и появляются, то они включают в себя:

затруднённое дыхание через ноздрю, в которой находится инородное тело;

носовое кровотечение;

боль в носу;

из носа вытекает плохо пахнущая жидкость.

Стоит ли мне самостоятельно удалить инородное тело из носа моего ребёнка?

Нет. Советую вам не хватать и не тянуть застрявший предмет. Вы можете нечаянно протолкнуть инородный объект глубже или подтолкнуть его к спинке носа. А от задней части носа инородное тело провалится глубже в дыхательные пути и ребёнок вдохнет его в лёгкие. Инородное тело в лёгких опаснее такового в носу.

А что я могу сделать, чтобы помочь ребёнку?

Вы может попросить ребёнка попробовать выдуть предмет из носа. Для этого зажмите свободную ноздрю, попросите ребёнка выдохнуть другой ноздрёй, в которой застряло инородное тело.

Если инородное тело выйдет таким образом, возможно появление небольшого носового кровотечения. Для остановки кровотечения аккуратно зажмите ноздрю на 10 минут. Также вы можете приложить холодный компресс к носу или щеке. Не надо запрокидывать голову ребёнка назад, это не помогает остановить кровь, а приведёт лишь к тому, что малыш будет глотать кровь.

Нужно ли звонить врачу?

Да, обязательно.

Если ребёнок не смог выдуть инородное тело, врач поможет удалить его. В зависимости от предмета, застрявшего в носу и других факторов врач-педиатр может удалить его самостоятельно или призовёт на помощь ЛОР-врача. Батарейки и бисер требуют немедленного удаления в отделении неотложной помощи.

Но даже если малыш самостоятельно выдул инородный предмет из носа, вам всё равно следует показаться врачу. Врач должен осмотреть нет ли других посторонних предметах в организме малыша (маленькие проказники часто засовывают разные предметы ещё и в уши).

Как врач удалит инородное тело?

У врачей есть много разных инструментов, чтобы заглянуть в нос ребёнку и достать застрявший там объект. А прежде чем вытащить инородное тело, доктор закапает специальные капли, чтобы снять отёк и чтобы малыш не чувствовал боли.

Понадобится ли ребёнку какое-то ещё дополнительное лечение?

Может быть. Если предмет долгое время провёл в носу, мог развиться синусит – воспаление пазух носа. В этом случае врач может назначить антибиотики.