Едим каждый день: названы продукты, вызывающие слепоту

Сладости могут оказывать пагубное влияние на зрение человека.

Ученые утверждают, что их употребление способно усугублять многие заболевания глаз, сообщают "Аргументы и факты". Например, при возрастной макулярной дегенерации простые сахара приводят к воспалению, при катаракте – к набуханию и изменениям в хрусталике, подчеркивают исследователи.

У страдающих ретинопатией сахар вызывает необратимые повреждения кровеносных сосудов сетчатки, что может привести даже к потери зрения и слепоте. У людей с глаукомой высокий уровень сахара в крови может привести к сужению кровеносных сосудов в глазах, что может также влиять на потерю зрения.

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По данным Всемирной организации здравоохранения, проблемы со зрением имеют 300 млн людей в мире, при этом о многом говорит поедание сладостей.

Как сообщал OBOZREVATEL, изучение состава продуктов на упаковке может помочь уменьшить употребление сахара и соли в рационе.

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