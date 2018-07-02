Хочу поговорить об одном интересном состоянии, которое встречается довольно часто, доставляя очень противоречивое ощущения - зуд в ушах.
Противоречивое, так как вроде и неприятно, когда зудит, но зато какой кайф почесать.
Айда разбираться в причинах данной проблемы.
По странному стечению обстоятельств в нашем слуховом проходе много рефлексогенных зон.
У многих людей там расположен триггер кашлевого рефлекса.
Закашливались когда-нибудь при чистке в ухе? Значит, это про Вас
Также в слуховом проходе могут располагаться чувствительные клеточки, раздражение которых вызывает приятно-щекотливые эмоции и их хочется раздражать.
Ушная сера - природный увлажнитель и антисептик (защитник от всяких недоброжелательных бактерий) для кожи слухового прохода.
Тщательно выскребая серу ватной палочкой со слухового прохода (в погоне за идеальной эстетикой ушной раковины или же потому что просто в кайф поковыряться), мы вызываем сухость и создаём благоприятные условия для инфекции.
А потом инфекция + сухость вызывают зуд, и мы уже чешем ватной палочкой, заодно забирая выработанную серу и поддерживая раздражение кожи.
Так же раздражающими факторами могут выступать внутриканальные наушники или беруши. Но принцип тот же.
Круг замыкается.
Мораль басни такова:
Ватной палочкой в уши лазить не рекомендуется, стоит забирать только видимую серу, что вышла через наружное отверстие слухового прохода.
Найдите на себе другие эрогенные зоны, более безопасные для стимуляции.
Если зудит так, что невмоготу - сходите к лору, там может быть и более серьезная проблема, которая требует лечения.
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