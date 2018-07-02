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Анатолий Власенко
Анатолий Власенко
Врач-отоларинголог, сурдологВсе статьи автора

Чешется ухо? Срочно читать!

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Хочу поговорить об одном интересном состоянии, которое встречается довольно часто, доставляя очень противоречивое ощущения - зуд в ушах.

Противоречивое, так как вроде и неприятно, когда зудит, но зато какой кайф почесать.

Айда разбираться в причинах данной проблемы.

По странному стечению обстоятельств в нашем слуховом проходе много рефлексогенных зон.

У многих людей там расположен триггер кашлевого рефлекса.

Закашливались когда-нибудь при чистке в ухе? Значит, это про Вас

Также в слуховом проходе могут располагаться чувствительные клеточки, раздражение которых вызывает приятно-щекотливые эмоции и их хочется раздражать.

Ушная сера - природный увлажнитель и антисептик (защитник от всяких недоброжелательных бактерий) для кожи слухового прохода.

Тщательно выскребая серу ватной палочкой со слухового прохода (в погоне за идеальной эстетикой ушной раковины или же потому что просто в кайф поковыряться), мы вызываем сухость и создаём благоприятные условия для инфекции.

А потом инфекция + сухость вызывают зуд, и мы уже чешем ватной палочкой, заодно забирая выработанную серу и поддерживая раздражение кожи.

Так же раздражающими факторами могут выступать внутриканальные наушники или беруши. Но принцип тот же.

Круг замыкается.

Мораль басни такова:

  • Ватной палочкой в уши лазить не рекомендуется, стоит забирать только видимую серу, что вышла через наружное отверстие слухового прохода.

  • Найдите на себе другие эрогенные зоны, более безопасные для стимуляции.

  • Если зудит так, что невмоготу - сходите к лору, там может быть и более серьезная проблема, которая требует лечения.

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Анатолий ВласенкоАнатолий Власенко
Тема
Здоровье
Объекты
здоровьеСоветы врача
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