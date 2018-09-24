Частная ЛОР-хирургия: путь пациента от первого визита до полного выздоровления

Современный человек, как правило, слишком занят, для того, чтобы уделить внимание собственному здоровью, особенно, если вопрос стоит об оперативном вмешательстве. Стандартные отговорки - нет времени, потом будут шрамы, будет период нетрудоспособности, не понимание, через какой период человек может вернуться к выполнению стандартной работы и привычному образу жизни. Все это серьезные препятствия между пациентом и оперативным вмешательством.

Современная ЛОР-хирургия творит буквально чудеса – теперь есть возможность проводить оперативное вмешательство без разрезов и синяков и уже через четыре часа можно ехать домой. Не верите? Врач-оториноларинголог, руководитель направления хирургии головы и шеи МС "Добробут" Юлия Шуклина провела нам экскурсию и рассказала что происходит с пациетом современной ЛОР-хирургии.

Первое знакомство

От, буквально, первых минут общения зависит дальнейшее развитие отношений между доктором и пациентом. Только установив "контакт" и доверительные отношения, можно рассчитывать на положительный результат консультации, ведущему к скорейшему выздоровлению. Умение слушать и выделять ключевые симптомы заболевания - настоящее искусство. Доктор выслушивает жалобы пациента, задает наводящие вопросы. Сам осмотр еще не начался, а в голове у врача уже понемногу начинается складываться пазл. И он подбирает к нему правильные фрагменты – этот подходит, а этот – нет.

Юлия Шуклина:"Голова доктора - это компьютер с очень большой скоростью процессоров. Существует очень много заболеваний, патологических состояний с которыми приходит пациент на консультацию. И главная задача доктора - из множества диагнозов выбрать верный, назначить правильный объем дополнительного обследования, и тактику лечения. Беседа с пациентом и последующий осмотр дают нам основы, чтобы предполагать диагноз".

Эндоскоп: увидеть проблему собственными глазами

Классический осмотр начинается с использованием налобного осветителя - с его помощью можно оценить состояние ЛОР органов и выявить дополнительные образования. Но, чтобы увидеть больше, глубже, увеличить и исследовать зону интереса, не обойтись без современного чуда техники – эндоскопа. Диагностическая ценность такого обследования значительно выше: благодаря эндоскопической технике мы можем рассмотреть и оценить участки, которые не удаётся увидеть невооружённым глазом. Кроме того, изображение выводится на экран, и пациент видит себя так сказать "изнутри".

Юлия Шуклина:"Пациент становится соучастником процесса. И уже по-другому все воспринимает, ведь он не только слышит какой-то непонятный диагноз, но и имеет возможность все увидеть собственными глазами".

Поскольку этот метод является абсолютно безопасным, то он подходит как для взрослых, так и для детей. Для малышей осмотр вообще можно превратить в игру!

Малоинвазивная хирургия

Эндоскопическое оборудование также позволяет выполнять малоинвазивные операции.

Юлия Шуклина: "Современная оперативная оториноларингология основана на малоинвазивных методах. Такие операции минимально травмирующие - эндоскопическая хирургия так же называется функциональной, так как не изменяет анатомию полости носа и является максимально щадящей к собственным тканям организма"

Оперативная эндоскопия - это современный метод оперативного вмешательства (в том числе на ЛОР-органах), которая имеет много преимуществ перед "классическими" методиками операций. Среди преимуществ эндоскопических оперативных вмешательств следует отметить отсутствие изменение внешности - никаких разрезов, синяков, отеков, минимальный послеоперационный период в связи с малой травматичностью данной методики, и, как следствие, практически отсутствие болевого синдрома, что имеет очень большое значение для пациентов, которые не имеют возможности оторваться от дел. Практически, через несколько часов, после эндоскопического оперативного вмешательства, пациенты могут вести активный образ жизни, решать вопросы, связанные с работой.

Как работает ЛОР-хирургия "Добробут"

ЛОР-хирургия МС "Добробут" работает в режиме 24/7, причем, график операций (как срочных, так и плановых), пристраивается к графику жизни пациента. И если ему удобно сделать операцию на выходных, в праздничные дни или в вечернее время – хирурги всегда идут навстречу. Ведь многие пациенты живут не в Киеве или ведут интенсивный образ жизни с множеством разъездов и командировок.

Юлия Шуклина: "Мы изначально строили систему работы в "Добробут", по принципу "хирургия одного дня". На сегодняшний момент мы можем заявляться как "хирургия четырех часов". У нас среднестатистическое время пребывания пациента после операций – это порядка 4-6 часов. После этого пациент может ехать домой".

Стирая границы

Быть врачом – значит быть психологом, потому что к каждому нужен свой, особый подход. Ведь не всегда пациент готов открыться, и задача доктора – разгадать все квесты и найти тот ключик, который откроет сердце пациента и вызовет доверие.

Юлия Шуклина: "Я считаю, что если человек ко мне пришел, у него как минимум болит. Как максимум – у него болит и ему страшно. Это мелочь – проявить участие, дать возможность маме покормить своего малыша или надуть перчатку и сделать смешного ежика для ребенка. Но такие мелочи как раз и показывают, насколько пациент важен и позволяют наладить доверительные отношения".

В восприятии тех, кто не имеет отношения к медицине, все, что связано с операцией выглядит непонятно и пугающе. Поэтому важно развеивать все страхи до операции.

Эндоскопический осмотр в этом помогает – пациент видит, что точно так же, как происходит осмотр, будет проходить и операция. Когда он понимает, что именно будет происходить, он расслабляется, и его страх и неуверенность уходят.