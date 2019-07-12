В Украине провели уникальную операцию ребенку

Во Львове хирурги восстановили ухо девятилетней девочке с врожденным пороком – микротией.

Для создания ушной раковины медики городской клинической больницы №8 использовали хрящ с реберной дуги, передает Expres.online.

Врачи отметили, что операция очень сложная, однако благодаря опыту иностранных коллег, они научились проводить реконструкцию уха за четыре часа.

"Мы начали проводить такие операции после сотрудничества с хирургами США, которые приезжали к нам в рамках хирургической миссии. По их методике, вмешательства продолжались 5-6 часов. А когда переняли у немецких пластических хирургов более совершенный метод, тогда операции по исправлению пороков развития уха сократились до четырех часов ", – рассказывает один из оперирующих врачей Андрей Резник.

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Ранее MedOboz писал, что в Днепре врачи провели уникальную операцию по восстановлению слуха у ребенка с доброкачественной опухолью в ухе.

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