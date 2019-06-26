В последнее время, очень часто от пациентов я слышу такую историю: у ребенка заболело ухо, обратились у лор-врачу, он сказал, что у ребенка отит и необходимо срочно делать парацентез и/или ложиться в стационар.

Я предлагаю разобраться в роли и месте данной процедуры, все по пунктам, как вы любите:

парацентез или тимпанотомия - это надрез на барабанной перепонке;

наиболее часто выполняется при остром среднем отите;

процедура выполняется с целью дать отток гною и приток воздуху в полость среднего уха.

Прямым показанием является отсутствие улучшения у пациента с острым средним отитом после 2-х адекватно назначенных антибиотиков (на начало дейсвтия каждого антибиотика отводится 46-72 часа) или развитие осложнений.

Насчёт адекватных антибиотиков: для детей это – амоксициллин (в высокой дозе), амоксициллин (в высокой дозе) + клавулановая кислота, цефуроксим, цефподоксим.

В этом списке нет горячо любимого азитромицина (кроме случаев аллергии на пенициллины, когда он – действительно шанс на спасение).

Если отит можно вылечить антибиотиком, то явно преимущество за ним.

Но бывают ситуации, когда разные бактерии вызывающие отит, образуют общую структуру, которая называется биопленка. В таком виде бактерии ограждают друг друга от влияния антибиотиков, находятся как за щитом, для разрушения которого нужен кислород, это и обеспечивает парацентез, налаживая временную вентиляцию уха.

Если острый средний отит свежий, ещё не было назначено антибиотиков, у ребенка нет признаков развити осложнений, то парацентез не показан.

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