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Анатолий Власенко
Анатолий Власенко
Врач-отоларинголог, сурдологВсе статьи автора

Аденоиды у ребенка - лечить или не лечить?

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Отвечу на один из любимых вопросов: доктор, а какой степени у нас аденоиды.

Итак, глоточная миндалина, она же аденоиды - нормальный структурный элемент верхних дыхательных путей.

Она разрастается в ответ на стимуляцию вирусами и бактериями, чаще всего это наблюдается при начале посещения детского коллектива или когда старший братик/сестричка приносит вирусные "гостинцы".

Связь здесь простая: "пришел такой вирус в гости к аденоидам, а тут ему рады, иммунная система начинает резко знакомиться, обхаживать гостя. Не успели с одним разобраться, а тут уже новый, всех обслужить надо, значит, и теремочек побольше нужен. А организм только рад! Больше, так больше! Работа в аденоидах кипит, гости прибывают, клетки множатся".

И все было бы неплохо, если бы этот "теремочек" нормально умещался, а размер носоглотки ребенка не так чтобы очень, и аденоиды перекрывают вентиляцию, ухудшается носовое дыхание и закрывается вентиляция ушка

И теперь главный вопрос: сильно ли нас волнует, какая там степень увеличения, если нет жалоб.

Ответ - не волнует. По сути - у нас есть два варианта:

  • Нет жалоб: нос дышит, вирусные инфекции проходят, как и положено, до 14 дней, отитов нет, дыхание свободное. Значит, все ок;

  • Жалобы есть: ребенок храпит, дышит ртом, насморки затягиваются, уши болят раз за разом и врачом отоларингологом установлена причастность аденоидов. Вот тут уже можно думать и лечить.

Также проводится оценка эффективности лечения: жалобы пропали - отлично, жалобы есть - думаем дальше.

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Анатолий ВласенкоАнатолий Власенко
Тема
Здоровье
Объекты
здоровьедетиСоветы врача
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