Откуда берется лишний вес: ученые сделали новое открытие

Нехватка сна в детстве может спровоцировать лишний вес во взрослом возрасте.

К такому выводу пришли британские ученые Уорикского университета в Ковентри, которые после масштабного исследования нашли прямую связь между детским недосыпом и будущей фигурой, передает "МИР24".

Они изучили данные более 75 тысяч детей до 18 лет. За норму были взяты рекомендации американского Национального фонда сна, согласно которым подросткам 14-17 лет достаточно восьмичасового отдыха, детям от 6 до 13 лет - 9-11 часов сна, детям от 3 до 5 лет - 10-13 часов, малышам 1-2 лет нужно спать по 11-14 часов, а грудничкам - от 12 до 15 часов в сутки.

Соответственно с этими показателями участников разделили на две группы - тех, кто спал достаточное количество времени, и тех, кто часто недосыпал. После этого ученые сопоставили продолжительность сна в детстве с индексом массы тела в период зрелости.

Эксперты выяснили, что люди, которые в раннем возрасте спали меньше рекомендуемой нормы, на 58% чаще страдают от избыточного веса. При этом первые отличия в массе тела начинают проявляться уже с 11 лет.

Как сообщал "Обозреватель", ранее ученые объяснили, чем полезен дневной сон для детей.