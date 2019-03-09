"Открывает рот не вовремя": Комаровский жестко "прошелся" по Супрун

Популярный врач-педиатр Евгений Комаровский резко раскритиковал и.о. министра здравоохранения Украины Ульяну Супрун за некорректное развенчание очередного мифа.

Свое мнение он высказал журналистке Янине Соколовой в программе "Рандеву" (чтобы посмотреть видео, поскролльте страницу вниз).

Эксперт подчеркнул, что делить что-либо на черное и белое неправильно, и это касается деятельности любого человека даже независимо от публичности. Однако, комментируя недавнее интервью Супрун с Соколовой, он эмоционально заявил: "Дурь нельзя творить никому!"

Евгений Комаровский Скрин видео

"Когда вся страна обсуждает мочить или не мочить манту — хр*н с вами со всеми. Но когда ты [обращается к журналистке] спрашиваешь: "Можно смотреть на сварку?" и она говорит: "Можно", то…" — сказал Комаровский.

Соколова оправдала свой вопрос, назвав его шуткой. "Для кого это шутка?.. Во-первых, смотреть на сварку нельзя. Никак. Потому что на большом расстоянии ты получишь кератит, или ожег ультрафиолетом роговицы. На близком расстоянии, если ты сварщик, — ожег сетчатки, после которого станет хр*ново", — пояснил врач.

"Но я смотрела на сварку!" — возразила журналистка. "Тебе повезло! Возможно, была влажность воздуха, задерживающая ультрафиолетовые лучи или что-то такое", — ответил Комаровский.

"Медицинская информация, тем более публичная, стоит сумасшедших денег. Потому что за каждым словом стоят риски жизни и здоровью. И поэтому, когда и.о. министра открывает рот не вовремя…

Я поясню. Когда она начала обсуждение темы медицинской марихуаны. Кто по этому поводу не прошелся?.. Ее вина в том, что неподготовленному обществу вбрасывается тезис. Слово "медицинская" теряется, и все начинают обсуждать, что последняя задача Супрун подсадить нас на кого — на марихуану", — добавил он.

Как писал OBOZREVATEL, в этом же интервью Евгений Комаровский взорвался из-за русского языка. Он считает, что государство определяет, с кем можно "дружить" украинцам, а это не допустимо. Заявление врача вызвало резонанс среди общественности.

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