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Отказалась лечить АТОшника: скандальный онколог уволена

2.6тЧитать новость на украинском

Врач Национального института рака Анна Губарева, которая отказалась лечить ветерана АТО из Кропивницкого Виталия Драгана, уволена с занимаемой должности.

Об этом сообщила в своем Twitter и.о.министра здравоохранения Ульяна Супрун.

"Врач которая отказала ветерану АТО в лечении уже уволена. Спасибо общественности и народному депутату Оксане Корчинской за активную позицию в защиту наших ветеранов", - написала она.

Как сообщал OBOZREVATEL, врач Анна Губарева, которая родом из Донецка, отказала ветерану АТО Виталию Драгану в лечении, заявив, что денег на это государство не выделяет. Также она сказала больному: "Никаких тебе льгот, потому что ты братский народ убивал".

Персоны
Ульяна СупрунОксана Корчинская
Место
УкраинаКиев
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