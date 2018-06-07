Отказалась лечить АТОшника: скандальный онколог уволена

Врач Национального института рака Анна Губарева, которая отказалась лечить ветерана АТО из Кропивницкого Виталия Драгана, уволена с занимаемой должности.

Об этом сообщила в своем Twitter и.о.министра здравоохранения Ульяна Супрун.

"Врач которая отказала ветерану АТО в лечении уже уволена. Спасибо общественности и народному депутату Оксане Корчинской за активную позицию в защиту наших ветеранов", - написала она.

Лікар яка відмовила ветерану АТО у лікуванні вже звільнена.

Дякую громадськості та народному депутату Оксані Корчинській за активну позицію на захист наших ветеранів. Пересвідчусь, що Віталій отримає необхідну допомогу. pic.twitter.com/8eqkryqkfv — Уляна Супрун (@usuprun) June 7, 2018

Как сообщал OBOZREVATEL, врач Анна Губарева, которая родом из Донецка, отказала ветерану АТО Виталию Драгану в лечении, заявив, что денег на это государство не выделяет. Также она сказала больному: "Никаких тебе льгот, потому что ты братский народ убивал".