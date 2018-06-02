Настал пик магнитной бури: как спастись от дискомфорта

В ближайшие дни Украину накроют мощнейшие магнитные бури из-за вспышек на Солнце.

Отмечается, что самым опасным и богатым на вспышки днем станет 2 июня. Метеозависимые люди будут чувствовать недомогание вплоть до 5 июня.

В техническом плане нужно быть готовым к плохой связи, перебоям в работе гаджетов, спутников. Куда сильнее ощутят на себе влияние бури метеозависимые люди. В "обязательной программе" - головная боль, головокружение, слабость, раздражительность, перепады настроения, давления, проблемы с сердцем.

В этот период не рекомендуется пользоваться метро, чтобы не усугубить ситуацию, поскольку излучения там куда сильнее.

Врачи рекомендуют на этот период отказаться от жирной и жареной пищи, проводить активный отдых и пить чаи на основе трав.

Также приведены несколько рекомендаций, которые могут помочь метеозависимым людям улучшить самочувствие во время резких перепадов температуры и атмосферного давления.

Ннеобходимо укреплять сосуды, принимать контрастный душ, обливаться холодной водой, не пренебрегать прогулками и физическими упражнениями на свежем воздухе, это может быть также плавание в водоемах или занятия в спортзале.

При этом процедуру закаливания нужно проводить постепенно — два раза в неделю обливаться прохладной водой, каждый раз снижая температуру на один градус.

Кроме того, необходим правильный режим сна в количестве 8 часов, правильное сбалансированное питание — то есть меньше употреблять жирную и жареную пищу, острую пищу, исключить алкогольные напитки, предпочтительна растительно-молочная пища.

По советам врача, при плохом самочувствии метеозависимым людям могут помочь различные травяные чаи, в состав которых входит боярышник, мята, чистотел, пустырник, валериана, ромашка. Это поддержит иммунитет, сердечно сосудистую систему и поможет устранить бессонницу.

К общим укрепляющим средствам относятся также витамины группы В.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украину накрыла мощная магнитная буря, пик которой впереди.