Кофе – давно стал символом современной жизни. Миллионам он помогает проснуться с утра и прожить очередной напряженный день. Кофе занимает второе место среди самых продаваемых товаров в мире и второе место по употреблению среди всех напитков после воды.

Меня настораживает такая статистика. Далеко не самый полезный напиток встал в один ряд с водой. Но никого не буду убеждать отказываться от кофе. Просто расскажу почему я не пью этот напиток "намбер ту" в мире и всем рекомендую хотя бы 1 прием кофе в день / в неделю / в месяц заменять более полезной альтернативой.

Употребление кофе ведет к истощению запасов микроэлементов в организме. Полезные микроэлементы вымываются через почки. А когда пишут, что кофе полезен за счёт содержания ряда витаминов, кальция и железа, так все они термочувствительны. При обжарке кофе и последующей его варке не сохраняются.

Содержащийся в популярном напитке кофеин повышает артериальное давление и нервную возбудимость, вызывает тахикардию, слабительный и мочегонный эффект.

Кофе вызывает тягу к сладкому. Он заставляет высвобождать дополнительную дозу кортизола (гормона стресса), который в свою очередь стимулирует повышение сахара в крови. На что организм реагирует выбросом инсулина, который снижает сахар в крови. В результате возникает тяга к сладкому. Такая вот интересная цепочка.

Т.к. кофе стимулирует выброс гормонов стресса, то кортизол может повышать тревожность, риск появления панических атак, ухудшать сон (делать его более поверхностным).

Такой себе список побочных эффектов. Думаю, каждый кофеман с завидной периодичностью испытывает большинство из них.

Понимаю, отказаться от ароматного, традиционно бодрящего по утрам напитка не просто, но вот снизить количество употребления под силу каждому.

Кстати, выпивать более двух чашек кофе в день бессмысленно. Приём большего количества кофе уже не будет оказывать бодрящего эффекта на организм.

Так что предлагаю с сегодняшнего дня заменять чашку кофе напитком из цикория или кэроба, имбирным чаем или чаем матча. Возможно, посоветуете другую альтернативу? Пишите в комментариях!

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