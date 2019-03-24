Отберут лицензию и накажут обоих: появилось пояснение новых правил выдачи больничных в Украине

Внедрение электронных больничных листов со временем полностью искоренит коррупцию в этой сфере.

Об этом сказала исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун в интервью "Радио Свобода". "Первое: я думаю, что мы не будем видеть в метро, ​​когда едем в Киеве, объявления, что можно купить больничный за 200 гривень. Это уже не будет возможным", – заверила она.

По словам чиновницы, за подделку больничного отвечать будут и врач, и пациент.

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"А вторая вещь – на самом деле больничные будем получать от своих семейных врачей, от тех врачей, которые нас лечат. Врач будет отвечать за его или ее электронную подпись на этом больничном. Как придут в больницу или домой, а этого человека нет на месте, то отвечает не только этот человек, а врач, который выдал. И когда будет профессиональное лицензирование врачей, будет способ, чтобы наказать также и врача, можно даже отобрать лицензию", – сказала Супрун.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине вскоре могут существенно измениться правила продажи лекарств в аптеках. Гослекслужба на просьбу Министерства здравоохранения разрабатывает изменения в закон, чтобы увеличить размеры штрафов и ввести уголовное наказание за реализацию медпрепаратов без рецепта.

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