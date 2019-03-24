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/Новости здоровья

Отберут лицензию и накажут обоих: появилось пояснение новых правил выдачи больничных в Украине

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Внедрение электронных больничных листов со временем полностью искоренит коррупцию в этой сфере.

Об этом сказала исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун в интервью "Радио Свобода". "Первое: я думаю, что мы не будем видеть в метро, ​​когда едем в Киеве, объявления, что можно купить больничный за 200 гривень. Это уже не будет возможным", – заверила она.

По словам чиновницы, за подделку больничного отвечать будут и врач, и пациент.

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Отберут лицензию и накажут обоих: появилось пояснение новых правил выдачи больничных в Украине

"24"

"А вторая вещь – на самом деле больничные будем получать от своих семейных врачей, от тех врачей, которые нас лечат. Врач будет отвечать за его или ее электронную подпись на этом больничном. Как придут в больницу или домой, а этого человека нет на месте, то отвечает не только этот человек, а врач, который выдал. И когда будет профессиональное лицензирование врачей, будет способ, чтобы наказать также и врача, можно даже отобрать лицензию", – сказала Супрун.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине вскоре могут существенно измениться правила продажи лекарств в аптеках. Гослекслужба на просьбу Министерства здравоохранения разрабатывает изменения в закон, чтобы увеличить размеры штрафов и ввести уголовное наказание за реализацию медпрепаратов без рецепта.

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Тема
Медицинские нововведения в Украине
Персона
Ульяна Супрун
Место
Украина
Тег
медреформа
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Михайлов Сергей
Михайлов Сергей
О, да, электроны выведут мошенников на чистую воду :))). Заявление для сильно наивных. Можно подумать, что врач за деньги не сможет записать в данные больного его фальшивые жалобы, выдуманные симптомы и всякое такое прочее: электроны не позволят :). Вся эта "медицинская реформа" от Супрун сводится к способам передела бабла и контроля за его потоками: о чем бы ни шла речь, за пределы темы денег обсуждение ее "реформ" никогда не выходит - потому, что ничего более в них на самом деле нет. Наивные люди со временем почувствуют на собственной шкуре всю фальшь псевдореформ: например, когда все равно будут давать взятки и платить за якобы бесплатные медицинские услуги. Уже с печатью "реформы от Супрун" - но только дороже. А когда "супрунизм" в нашей медицине закончится, то что тогда? А ведь закончится неизбежно...
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Camen Victor
Camen Victor
Лечить еще никто не собирается, а наказывать уже хочется. Камер фиксации нарушений ПДД нет, а уже хочется косить бабло.И так на каждом шагу. Когда ж вы научитесь сначала давать и предоставлять, а потом уже казнить.
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