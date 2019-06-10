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От рака и кишечных заболеваний: названа неожиданная польза популярной ягоды

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Клубника является источником витамина С – всего в 8 ягодах его содержится больше, чем в целом апельсине.

Также в этой ягоде есть много других витаминов, каротин и фолиевая кислота, клетчатка и минералы, сообщила в Instagram диетолог Светлана Фус.

"Это мощное природное средство для профилактики сердечно-сосудистых, онкологических и кишечных заболеваний", – сообщила она.

Диетолог подчеркнула, что от клубники сложно поправиться, поскольку в 100 граммах ягоды в среднем находится 48 ккал.

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По словам Светланы Фус, клубника полезна не только в свежем виде, но и в замороженном. Храня таким образом ягоды можно получать полезные вещества не только летом, а и зимой.

Иллюстрация

Иллюстрация

Pexels

Сезон клубники продолжается и будет длиться до конца июня. Есть возможность не только добавлять ее в свой рацион, но и заготовить на зиму. Ведь клубника имеет много полезных свойств: . 🍓 Источник многих витаминов, каротина, фолиевой кислоты, минералов, органических кислот, клетчатки и пектинов 🍓 По концентрации витамину С уступает только некоторым ягодам 🍓 в 8 средних ягодах больше витамина С, чем в апельсине 🍓 мощное природное средство для профилактики сердечно-сосудистых, онкологических и кишечных заболеваний 🍓 вкусная как в горячих блюдах, так и при выпечке. Вариантов сочетания огромное количество, поэтому экспериментируйте 🍓 всего 36-40 ккал в 100 г свежей клубники. А для того, чтобы сохранить максимум витаминов в клубнике и для зимнего периода, лучше её заморозить, чем готовить варенье. #чтобыхудетьнадоесть #диетологфус #диетологкиев #диетологонлайн #диетамбой

Публикация от Диетолог Светлана Фус (@dietolog.fus)

Как писал OBOZREVATEL, хурма – полезная и вкусна ягода, которая обладает большим количеством микроэлементов, а благодаря большому количеству глюкозы и фруктозы двумя-тремя плодами хурмы можно утолить голод. Однако у нее есть и побочные эффекты.

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