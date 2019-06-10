От рака и кишечных заболеваний: названа неожиданная польза популярной ягоды

Клубника является источником витамина С – всего в 8 ягодах его содержится больше, чем в целом апельсине.

Также в этой ягоде есть много других витаминов, каротин и фолиевая кислота, клетчатка и минералы, сообщила в Instagram диетолог Светлана Фус.

"Это мощное природное средство для профилактики сердечно-сосудистых, онкологических и кишечных заболеваний", – сообщила она.

Диетолог подчеркнула, что от клубники сложно поправиться, поскольку в 100 граммах ягоды в среднем находится 48 ккал.

По словам Светланы Фус, клубника полезна не только в свежем виде, но и в замороженном. Храня таким образом ягоды можно получать полезные вещества не только летом, а и зимой.

Иллюстрация Pexels

Как писал OBOZREVATEL, хурма – полезная и вкусна ягода, которая обладает большим количеством микроэлементов, а благодаря большому количеству глюкозы и фруктозы двумя-тремя плодами хурмы можно утолить голод. Однако у нее есть и побочные эффекты.

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