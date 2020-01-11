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/ Новости здоровья

От неизвестного ранее вируса в Китае умер первый человек

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В городе Ухань (Китай) 9 января от пневмонии после вспышки ранее неизвестного вируса умер 61-летний мужчина.

Как пишет Reuters со ссылкой на врачей, пока остается не доказанным, стал ли вирус причиной смерти мужчины. До обнаружения вируса у него диагностировали опухоль брюшной полости и хроническое заболевание печени.

Напомним, что вспышка неизвестного вируса произошла в Китае в декабре. Его обнаружили у 41 человека. На данный момент семеро из них находятся в критическом состоянии. Многие из заразившихся были продавцами или покупателями на рынке морепродуктов.

От неизвестного вируса в Китае умер первый человек

От неизвестного вируса в Китае умер первый человек

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У людей, которые контактировали с больными, а также у медиков не выявлены симптомы заражения. С 3 января новых случаев заражения не обнаружено.

Лабораторные тесты, проведенные в Китае, показали, что речь может идти о новом типе коронавируса. По убеждению ученых, пока рано говорить, насколько он опасен, поскольку нет данных о природных резервуарах коронавируса и о том, что он передается от человека к человеку.

Всемирная организация здравоохранения не считает необходимым ограничивать международные поездки и торговлю из-за вспышки вируса.

Как сообщал OBOZREVATEL, медики опознали новый вид коронавируса, который спровоцировал вспышки пневмонии в одной из провинций Китая

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Автор
Глеб Иванов
Место
Китай
Тег
вирус
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