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От БДСМ к шизофрении: как кошки влияют на секс своих хозяев

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Ученые заявили, что домашние кошки способны влиять на сексуальную жизнь своих хозяев.

Исследователи изучили паразит токсоплазма гондии (Toxoplasma gondii), которого в основном переносят коты, сообщает Fokus.

Этим паразитом могут быть заражены и другие животные. Также по оценке ученых, токсоплазмозом заражена уже одна треть людей в мире.

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"Чаще всего контакт между человеком и паразитом протекает бессимптомно и без последствий, но иногда заболевание проявляется головными болями и похожими на грипп симптомами. В некоторых случаях токсоплазмоз якобы может приводить к психическим заболеваниям, таким, как биполярное расстройство и шизофрения. По мнению авторов исследования, токсоплазмоз влияет и на сексуальные предпочтения человека", – сообщили ученые.

Научное исследование показало, что существует связь между контактом с паразитом и пристрастием к рискам и сексуальному подчинению. Ученые предполагают, что склонность к БДСМ и садомазохизму, а также предрасположенность к сексуальному насилию у мужчин могут указывать на наличие данной инфекции.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые удивили новым открытием о сексе.

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