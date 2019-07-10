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/ Здоровое питание

От атеросклероза и ожирения: медики назвали самые полезные летние ягоды

2.1т Читать материал на украинском

Летние ягоды шелковица, вишня и черешня являются полезными и низкокалорийными сладостями, которые улучшают здоровье.

Шелковица богата клетчаткой, но менее калорийна, чем яблочный сок, сообщили на странице Министерства здравоохранения Украины в Facebook. Клетчатка необходима при употреблении сладкого, поскольку понижает уровень сахара в крови.

Также в шелковице много полифенолов, которые защищают сосуды. Помимо этого, ягода уменьшает вероятность появления атеросклероза.

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Вишня и черешня препятствуют деформации костей у детей с ожирением, имеют противовоспалительное действие и могут снижать боль, а также улучшают сон.

Ягоды

Ягоды

Pexels

Медики напомнили, что после употребления фруктов нужно прополоскать рот водой, чтобы смыть кислоту с зубов. Для тех, кто хочет сохранить ягоды до зимы, лучше отказаться от варенья и сушить или морозить их.

Как писал OBOZREVATEL, медики назвали самые опасные и вредные для здоровья человека напитки. Также они рекомендовали, какой напиток является полезным для всех без исключения.

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