От апатии - до слабоумия: чем грозит и как проявляется дефицит йода

Депрессия и слабость, выпадение волос и мешки под глазами, бесплодие и проблемы с памятью, чрезмерная болезненность и невозможность сбросить лишний вес... Если вы страдаете от любой из этих проблем – советуем ознакомиться с этим текстом до конца. Вполне возможно, вам никак не удается решить проблему исключительно потому, что вы не там ищете ее первоисточник. Каждая из них может быть следствием нарушений функций щитовидной железы. На что в нашем организме способен влиять этот орган в форме бабочки, и как исправить ситуацию – читайте дальше.

Щитовидная железа, несмотря на свои маленькие размеры, играет в организме большую роль. Ее гормоны крайне важны для развития мозга, физического роста, нормального обмена веществ. При этом, у каждого второго украинца диагностируют расстройства работы этого органа.

Увеличение или образования узлов щитовидки составляют лишь малую часть заболеваний. Куда чаще симптомы нарушения ее работы маскируются под что угодно: от лишнего веса и частых простуд – до бесплодия и отставания в умственном и физическом развитии у детей. А врачи, пытаясь преодолеть эти симптомы, не всегда ищут их причину там, где надо.

Щитовидная железа играет колоссальную роль в жизнедеятельности организма

Главная причина нарушений в работе щитовидной железы на территории Украины – недостаточное потребление йода и селена. Поэтому о насыщении организма необходимыми дозами микроэлементов каждый из нас может и должен позаботиться.

Для Украины проблема дефицита йода стоит очень остро. Йод - строительный материал для гормонов щитовидной железы тироксина (Т4) и трийодтиронина (Т3). По данным исследования 2010 года, украинцы получают 50-75 микрограммов йода в сутки - при необходимых 150-250 микрограммов.

Наше государство пока – единственная страна Европы, которая не имеет программы преодоления йододефицита. На Западе давно осознали, что недостаток йода из года в год приобретает все более угрожающие масштабы и в обязательном порядке йодируют продукты питания и даже корма для животных. А в Украине отказались даже от тех мер, с помощью которых боролись с йододефицитом в Советском Союзе . Именно поэтому йододефицит и его последствия стали серьезной национальной проблемой.

В СССР главным средством борьбы с йододефицитом был йодистый калий

Дефицит йода может быть усилен дефицитом селена. Селен ответственен за активацию гормонов щитовидной железы и за антиоксидантную защиту тканей щитовидки. Даже сам по себе дефицит селена, как и дефицит йода, может привести к снижению функции щитовидной железы и увеличению ее размера. А их глубокий совмещенный дефицит считается причиной развития эндемического кретинизма новорожденных.

Новости Скільки йоду потрібно для нормальної роботи щитоподібної залози

Давайте разберемся с основными симптомами дефицита йода – так называемого "скрытого голода".

Низкая работоспособность, хроническая усталость и сонливость

АиФ

Часто чувствуете апатию и слабость, которая уже начиная с обеда становится просто непреодолимой? Конечно, это может быть следствием хронического переутомления. Но так же это может быть сигналом: вашей щитовидной железе не хватает йода и селена.

Гипотиреоз, пониженная функция щитовидной железы, замедляет метаболизм человека. Как следствие, человек получает меньше энергии из того же количества пищи. Отсюда – постоянная слабость, меньшая эффективность мышц. Человеку становится труднее поднимать привычные предметы, сложнее двигаться и быстро ходить. Неизменным спутником становится постоянная усталость. Если при этом вы достаточно времени уделяете отдыху – стоит проверить щитовидку.

Перепады настроения

uarp.org

Гормоны щитовидки регулируют нервную систему и влияют на уровень серотонина и дофамина – гормонов, отвечающих за эмоции. Если гормонов мало или наоборот много – человек может чувствовать апатию, эмоциональное возбуждение, необоснованную тревогу, панические атаки. Дисбаланс в работе щитовидной железы может проявляться также в плаксивости или агрессивном поведении.

Если вы замечаете за собой резкие и беспричинные смены настроения – проверьте, как работает ваша щитовидка и хватает ли ей микроэлементов. Пренебрежение проблемой на начальных этапах может перерасти в депрессию или нарушения психики - вплоть до расстройства личности. А лечить их – куда труднее, чем предотвратить их появление.

Невозможность сбросить или набрать вес

АиФ

Гормоны щитовидной железы отвечают за обмен веществ. Если функции щитовидной железы снижены – метаболизм замедляется, а человек начинает набирать вес. Избавиться от лишних килограммов в таком случае не помогут ни строгие диеты, ни интенсивные занятия спортом.

Другая крайность – гипертиреоз – когда щитовидка вырабатывает слишком много гормонов – приводит к гиперметаболизму. Прямое следствие – чрезмерная худоба и невозможность нормализовать вес.

Проблемы с весом не всегда являются признаком проблем со щитовидкой и йододефицита, который испытывает организм. Но если вы столкнулись с такими промблемами и стремитесь их преодолеть – начните с визита к эндокринологу.

Снижение иммунитета

Медвисти

Чрезмерная болезненность является одним из самых распространенных симптомов йододефицита. Нарушение баланса гормонов ведет к недостаточной активности иммунной системы против бактериальных или вирусных возбудителей.

Кстати, расстройства работы щитовидной железы очень часто провоцируют различные анемии, в том числе, у беременных женщин. При этом назначение противоанемических препаратов без обеспечения достаточного потребления нормы йода (которая для беременных женщин и для мам, которые кормят грудью выше, чем просто для взрослых) проблемы не решит.

Сухость кожи, выпадение волос и ломкость ногтей

dermatologa.info

Избыток гормонов щитовидной железы может проявляться в виде отеков под глазами и увеличения глазных яблок (что в народе называют "пучеглазием"). Гиперфункция сопровождаются выпадением волос, тремором рук, а порой – и всего тела, чрезмерной потливостью и длительным повышением температуры. Часто при гипертиреозе человек страдает от бессонницы.

Дефицит же гормонов часто сопровождается сухостью кожи, отечностью лица и ломкостью волос, ознобом.

Снижение либидо и бесплодие

Здравлаб

Как бы странно это ни звучало, но проблемы со щитовидкой могут вызвать и нарушение репродуктивной функции. Дефицит ее гормонов может стать причиной снижения или полного отсутствия полового влечения. И является одной из распространенных причин, почему женщине никак не удается забеременеть. Согласно наблюдениям ученых, именно расстройства работы щитовидной железы является реальной причиной каждого третьего случая бесплодия. Если вы мечтаете о ребенке, но никак не можете забеременеть – стоит пройти эндокринологическое обследование.

Кстати, при нарушениях работы щитовидной железы часто происходят и нарушения менструального цикла у женщин. Недостаток гормонов проявляется в длительных менструальных периодах, сопровождающихся судорогами и болями. А их избыток может провоцировать сокращение периодов между циклами.

Аритмия/тахикардия

Учащенное или замедленное сердцебиение, которое вы испытываете даже в состоянии покоя – не обязательно свидетельствует о проблемах с сердцем. Порой это еще одно следствие сбоев работы щитовидной железы. Для эндокринных заболеваний характерны резкие изменения артериального давления, одышка и учащение пульса даже при незначительных физических нагрузках. Поэтому не стоит откладывать поход к эндокринологу и при необходимости – к кардиологу.

Умственная отсталость, забывчивость, проблемы с принятием решения и способностью к обучению

Недостаток йода в организме беременной женщины снижает уровень IQ у ее будущего ребенка и затрудняет передачу генотипа. Предки малыша через одного могли быть гениями, но даже легкий дефицит йода при формировании плода не позволит ребенку унаследовать выдающиеся качества предыдущих поколений. И чем больше дефицит йода – тем выше риск, что ребенок родится с задержкой психического и физического развития. Вплоть до угрозы возникновения кретинизма и проявления серьезных физических недостатков.

По данным ЮНИСЕФ, более 80% украинских детей страдают от йододефицита. Недостаток йода в детском возрасте приводит к проблемам с обучением. Дети быстро истощаются, им трудно концентрировать внимание, запоминать информацию и осваивать новые навыки. Исследования показали: общая потеря IQ в нашей стране из-за йододефицита ежегодно составляет 462 700 единиц. Это – эквивалент совокупного показателя IQ 3 тысяч гениев. Как следствие, мы теряем интеллектуальный потенциал государства.

А еще - несем вполне материальный ущерб: по данным все той же ЮНИСЕФ, экономические потери от снижения производительности и интеллекта из-за йододефицита достигают 44 миллионов долларов в год!

Предупредить – проще, чем лечить

Это – далеко не исчерпывающий перечень возможных проявлений йододефицита и недостатка селена. Он может сопровождаться самыми разнообразными проявлениями. Именно поэтому, чувствуя хоть какой-то дискомфорт в организме, следует обязательно обратиться к врачу-эндокринологу. Не лишним будет также хотя бы раз в год проходить эндокринологическое обследование в специализированных медицинских учреждениях. Это займет у вас не более 2 часов и обойдется в 200-300 гривен. Зато вы можете быть уверены, что ваша щитовидка работает, как часы. И вам не грозят ни вышеперечисленные проблемы, ни их осложнения - вплоть до онкологии.

Следует также позаботиться о том, чтобы ваша щитовидная железа получала достаточное количество йода и селена для полноценного функционирования. Суточная норма йода для взрослого человека составляет около 150 мкг/сут. Детям до 12 лет необходимо потреблять около 120 мкг йода в сутки. А беременным женщинам, которые должны обеспечить этим микроэлементом не только себя, но и будущего ребенка, рекомендуется принимать около 250 мкг в сутки. Суточная же доза селена составляет от 20 до 70 мкг в зависимости от возраста и пола.

Учитывая эти нормы, удовлетворить суточную потребность организма в микроэлементах только с помощью блюд, приготовленных с йодированной солью, или благодаря потреблению морепродуктов – вряд ли удастся. Куда надежнее и доступнее – включить в свой рацион препараты йода в сочетании с селеном. Их можно приобрести в аптеках.

Препарат "ЙоСен" благодаря строгой дозировке обеспечат ваш организм необходимыми количествами этих крайне важных микроэлементов в соответствии с потребностями. Ведь препарат выпускается в трех формах – для детей, для взрослых, для беременных и мам, которые кормят детей грудью.

Так что прислушивайтесь к своему организму, обеспечивайте свою щитовидку всем необходимым – и она долгие годы будет помогать вам сохранять здоровье, активность, красоту и отличное настроение!

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