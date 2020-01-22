Не дает мне покоя свежая история одной моей пациентки, начавшаяся со звонка. Позвонил однокурсник и попросил посмотреть сложный случай – болезненную реакцию на лице девушки после протирания его какой-то "губкой для пилинга".

Высылает фото, рассматриваю. "Ну, что тут сложного? – думаю – Тяжелый контактный дерматит, вопрос лечения рутинный, необязательно ехать пациентке из другого города за сотню километров". Но, поскольку однокурсники в моей душе - категория особенная, без раздумий соглашаюсь: пусть приезжает. Девушка приехала сразу же и, оказалось, что ее состояние гораздо тяжелее, чем я видела на фото. До того, как попасть ко мне, она безуспешно лечилась несколько дней в ожоговом отделении, затем в дерматологическом стационаре. Стали выяснять, что произошло. Вместе с подругой они купили меламиновые губки – такие специальные мочалки для очистки тканей и твердых поверхностей от сажи, грязи, нагара. Так вышло, что наша пациентка решила протереть ей лицо, а ее подруга "гениталии освежить" (цитата), после чего, со слов моей рассказчицы, попала в реанимацию. У самой же девушки участки лица, по которым прошлась губка, стали быстро краснеть, пока на нем не появились следы, характерные при ожогах. Чем дальше – тем больше усугублялось состояние.

Меламиновую губку пациентка привезла с собой: белая мочалка, ничего примечательного. Но, стоило отправить запрос в Google, и из сети посыпались крики о помощи. Как выяснилось, не одна моя девушка пострадала от идеи протереть губкой лицо. Были те, кто решил "стереть со лба следы, оставшиеся после покраски волос" или "протереть кожу ребёнка, после того, как он испачкался фломастером". Всем им в итоге пришлось обращаться в больницу. А ведь достаточно познакомиться с составом этого чуда бытовой химии, чтобы понять: прикасаться к этой белой мочалке, иначе как в резиновых перчатках, нельзя.

Меламиновая губка состоит из вспененного пластика на основе полимера – меламин-формальдегидной смолы. Этот пеноматериал производится в Германии компанией BASF под торговой маркой "Basotect" и используется для тепло- и звукоизоляции труб, помещений и, собственно, для производства меламиновой губки Mr. Clean Magic Eraser компанией Procter & Gamble. Небольшого экскурса в химию было достаточно, чтобы выяснить – в состав меламиновой смолы входят два очень вредных вещества: канцерогенный газ формальдегид и токсичная жидкость нонилфенол. Первое травмирует слизистые оболочки, провоцирует раздражение кожи, зуд, сыпь, а его испарения слабость, головную боль и бессонницу. Второе может опосредовано влиять на гормональный фон взрослых и тормозить развитие детей.

Даже если не тереть этим химическим оружием лицо, контакт с меламиновой губкой без перчаток вполне способен спровоцировать и усугубить кожные болезни. Но и перчатки от всех побочных действий не спасают. У меламина есть неприятное свойство – накапливаться в организме, вызывая аллергию, болезни почек и мочевыделительной системы. А попасть в него (организм) это вещество может, например, во время мытья с такой губкой посуды: не все токсичные соединения в процессе смывает вода. Если вода вдобавок еще и горячая, меламиновая губка будет выделять в воздух ядовитые химикаты.

Больше того, в ответ на запрос "меламин" сеть выдала мне сразу два "меламиновых скандала". Первый случился в начале 2007 года, тогда из-за отказа почек в США погибло множество домашних питомцев (2200 собак и 1950 кошек!). Компания Procter & Gamble, проводившая собственное расследование этого дела, выяснила, что животные умерли из-за корма, изготовленного крупнейшим в Северной Америке производителем сухих и влажных кормов для животных – ТМ Menu Foods Inc. Еда для кошек и собак содержала зерновой глютен китайского происхождения с меламином в составе. Спустя год меламин спровоцировал в Штатах еще более драматичные события. Производителя сухого молока китайскую компанию Sanlu Group завалили претензиями возмущенные родители младенцев: детское питание спровоцировало у их детей образование камней в почках. Обращения были массовыми: до конца 2008 года в Китае из-за проблем с мочевыделительной системой и подозрениями на камни в почках была госпитализирована 51 тысяча детей, в шести случаях малышей спасти не удалось. Расследование выяснило, что в сухом молоке этой компании присутствовал меламин.

На то, чтобы избавиться от следов ожогов на лице, у пациентки ушло приличное количество времени и денег. Вряд ли теперь она будет устраивать себе домашние пилинги с участием бытовых средств. Но поскольку меламиновые губки по-прежнему хиты продаж среди отчаянных домохозяек, надеюсь, эта история предостережет других от необдуманных действий. Алексанндр Островский, конечно, про меламиновые губки ничего не знал, но сказал в свое время в точку: "На всякого мудреца довольно простоты".

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