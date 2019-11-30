"Осталось жить несколько месяцев!" Женщина перепутала рак с воспалением легких

В Великобритании жительница деревни Тиктон приняла рак за воспаление легких.

Врачи заверили, что ей осталось жить всего несколько месяцев. Об этом сообщает издание Daily Mirror.

Отмечается, что еще в 2017 году у 33-летней Вики Маршалл диагностировали рак молочной железы. Она прошла курс интенсивной химиотерапии и вылечилась. А через два года ее начал мучить сильный кашель, становилось трудно дышать. Женщина вновь прошла обследование – диагноз просто шокировал.

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Женщина перепутала рак с воспалением легких

По ее словам, она была уверена в том, что это воспаление легких. Однако рентген и компьютерная томография свидетельствовали о том, что у нее неизлечимая стадия рака. Метастазы уже распространились в печени, позвоночнике и легких. Прогнозы врачей необнадеживающие.

Узнав о страшном диагнозе Маршалл, друг ее семьи создал в интернете страницу для благотворительного сбора средств. А сама женщина вместе с мужем решила потратить собранные деньги на поездку в Диснейленд – ведь она могла стать их последним путешествием.

"В Диснейленде мы разрешили двум сыновьям покупать все, что они захотят, и кататься на любых аттракционах. Поездка была незабываемой и позволила мне на несколько дней забыть о болезни", – призналась она.

После женщина вернулась в больницу, где продолжает проходить курс интенсивной химиотерапии.

"Пожалуйста, никогда не сдавайтесь, если вас настигла болезнь. И не забывайте проходить регулярные медицинские осмотры!" – призвала Маршалл.

Как сообщал OBOZREVATEL, из-за проблем с диагностикой, экономии и отсутствия симптомов рак легких ежегодно уносит почти два миллиона жизней. В Украине эту болезнь в двух случаях из трех обнаруживают слишком поздно – диагноз ежегодно ставят 13 тысячам украинцев.

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