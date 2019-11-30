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/ Новости здоровья

"Осталось жить несколько месяцев!" Женщина перепутала рак с воспалением легких

6.1т
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В Великобритании жительница деревни Тиктон приняла рак за воспаление легких.

Врачи заверили, что ей осталось жить всего несколько месяцев. Об этом сообщает издание Daily Mirror.

Отмечается, что еще в 2017 году у 33-летней Вики Маршалл диагностировали рак молочной железы. Она прошла курс интенсивной химиотерапии и вылечилась. А через два года ее начал мучить сильный кашель, становилось трудно дышать. Женщина вновь прошла обследование – диагноз просто шокировал.

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Женщина перепутала рак с воспалением легких

Женщина перепутала рак с воспалением легких

По ее словам, она была уверена в том, что это воспаление легких. Однако рентген и компьютерная томография свидетельствовали о том, что у нее неизлечимая стадия рака. Метастазы уже распространились в печени, позвоночнике и легких. Прогнозы врачей необнадеживающие.

Узнав о страшном диагнозе Маршалл, друг ее семьи создал в интернете страницу для благотворительного сбора средств. А сама женщина вместе с мужем решила потратить собранные деньги на поездку в Диснейленд – ведь она могла стать их последним путешествием.

"В Диснейленде мы разрешили двум сыновьям покупать все, что они захотят, и кататься на любых аттракционах. Поездка была незабываемой и позволила мне на несколько дней забыть о болезни", – призналась она.

После женщина вернулась в больницу, где продолжает проходить курс интенсивной химиотерапии.

"Пожалуйста, никогда не сдавайтесь, если вас настигла болезнь. И не забывайте проходить регулярные медицинские осмотры!" – призвала Маршалл.

Как сообщал OBOZREVATEL, из-за проблем с диагностикой, экономии и отсутствия симптомов рак легких ежегодно уносит почти два миллиона жизней. В Украине эту болезнь в двух случаях из трех обнаруживают слишком поздно – диагноз ежегодно ставят 13 тысячам украинцев.

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Автор
Дина Баронова
Тема
Здоровье
Место
Великобритания
Теги
лечение рака врачи
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семенов Александр
семенов Александр
Это ужасное заболевание, Но говорить о шоке, от возникновения рецидива в течении первых трех лет после проведенного курса лечения, тоже неуместно. Тем более судя по статье , Она не сделала операцию, не прошла лучевую терапию... при таком заболевании... риск возникновения рецидива при отсутствии определенного международными протоколами лечения, очень высок(((. Тем не менее Если вам, или вашим близким ,не дай БОГ пришлось столкнутся, с этим заболеванием, Не отчаивайтесь, при своевременном лечении,Рак Молочной железы, достаточно успешно лечится .
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Смешно читать как у нас можно не сдаваться если у людей обычных как правило нет таких денег на процедуры и медикаменты
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