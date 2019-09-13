Осенняя депрессия: семь полезных советов, как справиться с хандрой и унынием

С наступлением осени дни становятся все короче, солнечного света становится все меньше, а осенние дожди навевают скуку. И тут приходит осенняя депрессия. У кого-то она может пройти легко, просто как хандра. А у кого-то перерасти в настоящее заболевание, когда без помощи врача уже не обойтись.

На что нужно обратить внимание, когда осенняя депрессия только постучала в двери? Когда не помогает справиться со скукой и тоской ни третья чашка кофе, ни перестановка мебели, ни шопинг. Придут ли на помощь в таких случаях лекарства? Об этом OBOZREVATEL поговорили с врачом-психотерапевтом Алексеем Шевцовым.

Причины депрессии

Причина №1. Осенняя депрессия начинается тогда, когда становится ощутимо меньше солнечного света. Это конец сентября, начало октября. Как только солнца стало меньше, организм тут же реагирует на это. Ну а дожди вовсе навевают скуку. Когда человек видит низкие тучи, то его настроение сразу снижается. А еще и дни становятся короче, и утром мы встаем, а за окном темно. Все это природные факторы, которые вызывают осеннюю депрессию.

Мало солнца

Причина №2. Но есть и другие факторы. Например, у каждого человека свой уровень стресса. Многие просто не замечают, что они напряжены, тревожатся, спешат, нервничают. Считают, что это не страшно. Такое отношение к своему психическому здоровью приводит к тому, что у человека снижается стрессо устойчивость. Отсюда и появляются симптомы депрессии.

Причина №3. Продолжительная работа за компьютером. Если человек много часов на работе или дома проводит за монитором, или постоянно сидит в гаджетах, то эти люди в группе риска. В ней же находятся и те, для кого главное – зарабатывание денег, работа, дети, но только не собственное здоровье.

Деньги

Как обнаружить у себя депрессию

Признак №1. Главный признак депрессии – снижение настроения. Часто это происходит утром, вы просыпаетесь, а настроения нет. Вы понимаете, что нужно везти детей в школу, ехать на работу, а сил нет, энергии нет, встать невозможно. А в течение дня клонит в сон. Или напротив, утром вы еще бодры, а к полудню или ближе к вечеру похожи на выжатый лимон.

Признак №2. И те и другие люди плохо засыпают, при этом никакие снотворные не действуют. Потому что снотворными депрессию не вылечишь.

Осень

Признак №3. Не помогают и выпитые одна за другой чашки кофе. Сердце уже колотится, а бодрости все нет.

Признак №4. Самый коварный вариант – скрытая осенняя депрессия. Это когда подобные симптомы отсутствуют, но у него болит голова, ломота во всем теле.

Признак №5. У некоторых наблюдаются многодневные запоры и опять же слабительное не помогает.

Парк

Признак №6. У мужчин и женщин наблюдается снижение половой активности. Порой у женщин становится нерегулярным цикл.

Чем опасна депрессия

Если на депрессию не обращать внимания, не следить за своими эмоциями, то она начинает повторяться каждый год. Организм воспринимает это как норму. И вслед за осенней депрессией придет весенняя, потом летняя. И в результате депрессия переходит в более серьезные диагнозы.

Например, вегето-сосудистая дистония. Хоть у нас сейчас и не признают это болезнью, но люди не перестают от этого мучиться. И если дистонию не лечить, то она может перейти в гипертонию.

Осенний парк

У многих, страдающих депрессией, наблюдается заболевание щитовидки. Также появляется ломота в суставах.

Люди набирают вес, потому что заедают свои стрессы и плохое настроение. Также может проявиться такая болезнь как синдром раздраженного кишечника. Это и вздутие живота, урчание, бегание в туалет. Это признак того, что депрессия уже запущена.

Есть и психологические последствия. В такие периоды люди могут пристраститься к алкоголю, наркотикам, азартным играм. А девушки, у кого есть деньги, стать шопоголиками. Покупая вещь, они временно улучшают настроение, а потом депрессия возвращается.

На прогулке

Как спастись

Некоторые пытаются изменить не себя, а то что вокруг. Переставляют мебель, делают ремонт, переезжают в новое жилье. Или отправляются ненадолго в жаркие страны. Но депрессия через некоторое время возвращается.

Поэтому нужно менять себя. В первую очередь, помочь может регулярный спорт. Если вы стесняетесь ходить в спортзал, то занимайтесь дома, но постоянно. Начните бегать по утрам – это поможет взбодриться.

Больше бегать

Также спасает еда ярких цветов. Яркие фрукты, овощи, бананы, цитрусовые – апельсины, мандарины, лимоны. Все, что желтое, оранжевое – все помогает. Можно есть шоколад, сыр, орехи, курагу.

Яркая еда

Обязательно бывайте на свежем воздухе. Даже если за окном пасмурно, берите зонтик и отправляйтесь на прогулку. Потому что на улице, и сквозь тучи солнечного света больше, чем дома. А вечером в доме позаботьтесь, чтобы было хорошее освещение.

Займитесь йогой или восточными видами спорта. Только ищите тренера, который не просто научит вас упражнениями и приемам. А научит вас рулить своей головой, управлять эмоциями. Там есть разные приемы как это делать.

Больше гулять

Можно развести в квартире цветы. Даже два-три ярких цветка, за которыми вы будете регулярно ухаживать, отвлекут вас от грустных мыслей и напомнят о лете.

Обратитесь к психотерапевту. Он вас научит, как правильно засыпать с помощью самовнушения, как снимать стресс, чтобы не накапливать его в себе.

И помните: часто антидепрессанты не помогают справиться с осенней хандрой. Тем более никогда не назначайте их себе сами. Лучше на ночь выпейте чай с листьями мяты.

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