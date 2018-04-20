Чи знаєте ви, що "дитячі" продукти можуть бути небезпечніші для здоров'я, ніж "дорослі"? Для того, щоб вони викликали у малюків асоціацію з улюбленими яскравими іграшками, виробники "накачують" їх синтетичними барвниками. Блакитна, лілова, яскраво-зелена, яскраво червона, золотисто-жовта - ці фарби не мають аналогів у природі, виробляють хімічним шляхом з смоли і нафти. Вони мають різний ступінь токсичності, викликаючи у дітей серйозні розлади здоров'я - такі, як: астма, алергії, порушення роботи травної системи. Вплив на нервову систему виражається в тому, що дитина стає неспокійною, дратівливою, неуважною, гіперактивною, погано спить.

У яких продуктах найбільше шкідливої фарби? В їжі з "коробки" - сухих сніданках, снеках, а також йогуртах, газованих напоях, солодощах, льодяниках, карамелі.

Є і абсолютно нешкідливі барвники - з натуральних джерел: куркуми, буряків, чорниці, червонокачанної капусти, моркви. Якщо ви готуєте вдома желе, крем, карамель, пудинг, то ягідний сік допоможе прикрасити блюдо у досить інтенсивні кольори. В синій колір - сік ожини, чорниці, червоний - вишні, журавлини. Багато господинь знають, що натуральний жовтий можна отримати з квіток календули і лушпиння цибулі, бордовий - з буряків, а зелений - зі шпинату.

Вихід один: основою здорового харчування дітей мають бути найменш оброблені продукти, а солодощі або кольорові газовані напої повинні бути мінімально вживані.

Батьки відповідальні за те, чим харчується їх малюк. Читайте уважно етикетки товарів.

Ви впевнені, що харчування дитини можна назвати правильним? Перевірте чи все робите вірно.