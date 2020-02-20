"Жизнь – боль": 19-летняя англичанка ростом 76 см рассказала о своей болезни. Фото

19-летняя Джорджия Ранкин из Уоррингтона, (графство Чешир, Англия), страдает из-за редкого заболевания – скелетной дисплазии, в связи с которым ее рост составляет всего 76 сантиметров.

В детства кости девушки срослись и ее рост прекратился. В 13 лет ей пришлось пережить тяжелую операцию (на тазобедренных суставах), из-за которой она осталась прикована к инвалидному креслу, однако благодаря такому решению ее боли стали слабее, сообщает The Mirror.

Джорджия Ранкин The Mirror

Но и после хирургического вмешательства Джорджия признает, что ее жизнь полна боли и ежедневно вынуждена принимать множество лекарств, чтобы облегчить страдания. Помимо физического состояния девушку смущает и то, что она не может покупать одежду и обувь, которые ей нравятся в обычных магазинах – все взрослые вещи ей банально велики.

Джорджия Ранкин The Mirror

В начальной школе все считали, что в росте Ранкин нет ничего необычного. Став постарше, она поняла, что что-то не так. Ее стало мучить одиночество, поскольку ее не звали на вечеринки вместе с другими девушками. Джорджия утверждает, что сейчас уже она нашла себя и не комплексует из-за роста. Она старается жить полной жизнью и ведет свой блог на YouTube о макияже, у нее больше 700 тысяч подписчиков.

Однако боль, которая преследует ее постоянно, не дает покоя. Девушка признается, что ее улыбка - сквозь агонию.

Джорджия Ранкин The Mirror

Джорджия Ранкин The Mirror

Во время недавней поездки в США Ранкин рассматривала возможность использования в качестве обезболивающего масло каннабиса. На конгрессе Маленьких людей Америки, насчитывающем 70 000 человек (где, кстати, рост девушки считается самым маленьким), она узнала, что средство помогло другим. Однако в Великобритании это незаконный наркотик класса B. "Я очень расстроена, зная, что есть что-то, что может помочь мне избавиться от боли, и осознавая, что не могу получить к нему доступ из-за того, где я живу. Это меня злит", - говорит Джорджия.

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