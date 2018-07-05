Многие мои пациенты интересуются принципами и методиками, которые помогают устанавливать точные диагнозы, оказывать действенную остеопатическую помощь. Поэтому решила поделиться этой НЕ секретной информацией.

Слышать руками

Да-да, именно умение слушать пациента при помощи рук лежит в основе остеопатических методов. Когда человек делится с врачом жалобами, описывая свои чувства, остеопат использует эту информацию лишь как дополнение к своим собственным ощущениям. Ведь при осмотре больного мы видим руками, слышим и ощущаем малейшие нарушения и изменения в организме. По одному симптому, дополненному нашими наблюдениями, можно сделать масштабное заключение, используя метод индукции. Например, о том, что боли в пояснице могут означать разрыв кисты яичника

"Ничто не забыто"

Касается этот принцип всей жизнедеятельности организма, травм и повреждений, хранящихся в памяти нашего тела. Там записаны любые напряжения, которым мы подвергались в жизни, так как они оставили глубокий след в тканях. Остеопат почувствует те последствия, которые возникли вследствие случайного падения много лет назад, так как травма была внесена в список и осталась там навсегда.

"Ничто не изолировано"

Если Вами была получена травма, например, копчика, ее последствия могут затронуть соседние органы, так как ударная волна распространилась и на них. В зонах предпоражения волна имеет свойство накапливаться, сконцентрировавшись на уровне определенного позвонка, и со временем она может воплотиться в серьезное заболевание.

Я в домике

Важнейшим моментом в остеопатической диагностике является фетальная фаза человека, то есть период, когда ребенок еще находится в самом первом своем доме - внутри материнской утробы. Мы можем изучить положение плода в матке, определив зоны компрессии и ограничения движения, которые в будущем негативно отразятся на здоровье человека.

На основании собранной информации остеопат ставит диагноз и разрабатывает план войны с заболеванием. А как Вы считаете, возникают ли болезни случайно или они закономерны и прогнозируемы?