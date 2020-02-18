Вылечить грыжу без операции в медицинском центре вертебрологии "Добробут"

Случай Натальи, энергичного 30-летнего архитектора, которая работает в основном в Лондоне, служит примером того, как человек, все же, силен в борьбе с межпозвоночной грыжей, даже такой, которая способна надолго приковать к постели и в корне изменить жизнь.

Активная жизнь, постоянные переезды, занятия сноубордингом, любимая профессия, в которой Наталья чувствует себя неутомимой, сидя часами за чертежами… В один момент все это просто перестало для нее существовать, потому что единственное, что овладело его сознанием - боль. Невыносимая, резкая, безжалостная боль.

Однажды утром Наталья просто не смогла встать с кровати из-за боли, а затем поняла, что практически не чувствует свою правую ногу. Данный случай не подпадал под правила британской ургентной медицины, а плановая консультация была возможной только через 3 месяца, и Наталья приняла решение приехать в Украину. Конечно, с помощью родственников и близких, потому что сама была не в состоянии двигаться.

Проведенные обследования показали, что у Натальи межпозвоночная грыжа огромного размера - более 2 см величиной. А дальше - врачи, дополнительные обследования, боль, снова врачи, их неприкрытые эмоции и удивление от увиденного, ведь такая грыжа, скорее, может возникнуть у спортсмена-тяжеловеса, или грузчика, но не у молодой девушки-архитектора. И единственное, что ясно и четко звучало из уст специалистов и оформлялось в сознании - впереди операция; операция, которая, вероятно, еще больше и очень надолго отдалит от привычной жизни.

Встреча с доктором Стельмахом Игорем Николаевичем в медицинском центре "Добробут" стала поворотной для Натальи, потому что это был первый и единственный из врачей-вертебрологов, который согласился лечить Наталью консервативно, остальные - просто отказались, настаивая на операции, учитывая размеры грыжи.

Стельмах И. М.: На самом деле, такой диагноз- это 100% показания для операции, но пациентка очень боялась операции и настаивала на консервативном лечении. И я ей не отказал, потому что мы также стараемся не направлять пациентов на хирургическое вмешательство, когда остается хоть какой-то шанс на безоперационное лечение. После операции обычно образуются рубцы. Позвоночник - это механически сложный орган, а образование рубцов нарушает нормальную механику его работы; в перспективе это не приводит ни к чему хорошему. Поэтому если это возможно, мы идем на консервативное лечение, несмотря на большое количество работы, которая за этим стоит.

МедОбоз: Какой процент случаев больных с таким диагнозом имеют шанс на успешное консервативное лечение?

Стельмах И. М: Это зависит и от пациента, его настойчивости, веры, и сверхусилий, именно сверхусилий, ведь это сложный, длительный, порой даже болезненный процесс. Если пациент не заинтересован и не выполняет рекомендации врача, это лечение не имеет шанса на успех.

МедОбоз: Как долго длилось ваше лечение?

Наталья: В общей сложности все лечение заняло месяц, но я осталась на дольше, чтобы закрепить результат. Очень не хотелось, чтобы это все повторилось. Кроме массажей, у меня была коррекция спины, плазма - инъекции для восстановления клеток. Также у меня была лечебная физкультура, после этого мне нужно было делать зарядку каждый день. Перед отъездом я сделала контрольную МРТ, которая показала, что грыжа уменьшилась вдвое.

МедОбоз: Можно ли сказать, что в рамках этого случая консервативного лечения такого диагноза были использованы новые подходы?

Стельмах И. М: Экспериментов мы не делаем. Использовались техники, которые были апробированы и нами, и в мире. Это была командная работа нашего подразделения, специалистов извне мы не привлекали, ведь у нас есть все необходимые специалисты.

МедОбоз: Как после лечения изменился ваш стиль жизни, или вы делаете сейчас какие-то особые упражнения?

Наталья: Я делаю зарядку, если я ее пропускаю - спина начинает болеть. Это, в основном, упражнения, которые "растягивают" спину после сна, типа "кошка", поднятие ног, все они направлены на укрепление мышц спины. Практикую плавание, быструю ходьбу, йогу и пилатес, однако, даже в этих видах активностей могут быть упражнения, потенциально опасные для спины, и я их не выполняю.

Также я стараюсь не вести маргинальный образ жизни, мне нельзя заниматься агрессивным спортом, выполнять упражнения с большим количеством приседаний, нужно меньше нервничать, не переживать по поводу жизненных мелочей. Мне также нельзя поднимать тяжелого, но некоторые из этих ограничений справедливые для любого человека, который не хочет навредить своему здоровью.

МедОбоз: Можете ли вы предоставить определенные советы по предотвращению возникновения межпозвоночных грыж?

Стельмах И. М: Одной из причин возникновения заболеваний спины является длительное сидение, малоподвижный образ жизни, создается застой в позвоночнике, а у женщин также в малом тазу, что имеет неблагоприятное влияние на здоровье. Следующий фактор - психоэмоциональный, люди, кроме физической перегрузки, страдают также и от информационной. Этот фактор плохо влияет на общее состояние здоровья и уменьшает устойчивость организма к заболеваниям, забирает энергию. Организму не хватает ресурсов для восстановления, соответственно, возникают локальные поражения в незащищенном месте - там, где есть определенная дисфункция. А самый простой из методов профилактики болезней позвоночника - утренняя гимнастика, у каждого из нас должна быть привычка поддерживать здоровье своего позвоночника, так же, как каждый день чистить зубы.

МедОбоз: Какие упражнения являются полезными, по вашему мнению, как метод предотвращения возникновения грыж? Может, плавание, висение на турнике, что еще?

Стельмах И. М: Упражнения на вытягивание - это хороший вектор профилактики, однако при условии его правильного выполнения. Что касается плавания, то 90% людей плавают неправильно, и думают, что себе помогают, но потом приходят к вертебрологу. Самое главное, плавать нужно с расслабленным позвоночником, и, также, независимо от того, плывете вы на спине или на животе голова должна быть на одном уровне с вашим позвоночником. Висение на турнике также имеет свои особенности, поскольку, для того, чтобы это было эффективным, должны быть расслаблены широкие мышцы спины. Доска Евминова - это несложный в использовании профилактор, который можно применять. Но лучше обратиться к реабилитологам, они подберут комплекс упражнений, который подходит конкретному человеку с учетом особенностей его организма. А массаж - это процедура № 1, которая используется как в лечении, так и в профилактике. И именно массажи были одной из важнейших составляющих в лечении Натальи.

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